'La Revuelta' anuncia a sus invitados de toda esta semana en TVE con Alba Flores y Luz Casal ya cerradas

Como empieza a ser habitual en 'La Revuelta' al contrario que en su primera temporada en TVE, David Broncano ha adelantado este lunes el resto de famosos invitados que pasarán por el sofá del programa durante esta semana. Así, tras la visita de los protagonistas de la película 'Ciudad sin sueños', el presentador ha vuelto a abrir el sobre "directo desde Moncloa" que contiene el plantel de estrellas.

Al igual que hace semanas pasada anunció la visita de María del Monte y Berto Romero, el humorista ha puesto nombre a los potentes invitados con los que encarará la última semana de noviembre, tratando de luchar contra el despliegue que Telecinco aún mantiene con 'La Isla de las Tentaciones', que ocupa su parrilla de lunes a miércoles desde su estreno a principios de mes.

David Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta' para el resto de la semana

Así, David Broncano ha desvelado este lunes que Luz Casal será la segunda estrella en pasar por 'La Revuelta' esta semana, siendo la primera visita de la cantante al espacio de La 1. Cabe destacar que la intérprete sí acudió a 'La Resistencia' en una ocasión como muchos de los invitados que pasan por el sofá cada noche.

El miércoles será el turno de Alba Flores para presentar 'Flores para Antonio', el emotivo documental en el que explora la vida de su padre, el cantante Antonio Flores a modo de homenaje y que llegará a los cines el próximo 28 de noviembre. Sin embargo, en un intento de mantener el misterio, el presentador no ha querido desvelar la identidad de los invitados del jueves, asegurando tan solo que son "dos señores y una niña".

De esta manera, 'La Revuelta' continúa tanteando fórmulas para recuperar la racha de victorias contra 'El Hormiguero' que cosecharon durante su primer trimestre en TVE el año pasado. Y es que, la iniciativa de adelantar el plantel de invitados ha sido intermitente a lo largo de esta temporada, siendo ésta la cuarta ocasión en la que han comunicado la lista completa de invitados.