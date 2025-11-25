'La Isla de las Tentaciones 9' da una alegría a Mediaset: marca récord y eleva a Telecinco a una posición que se le resiste

'La Isla de las Tentaciones 9' volvió a dar una alegría a Telecinco y, esta vez, por partida doble al anotar su mejor resultado de audiencia de la presente temporada con un magnífico 17% de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores de media pendientes de las apoteósicas hogueras de las chicas y del explosivo reencuentro entre Sandra y su suegra.

Así, el reality de parejas prosigue su tendencia ascendente en seguimiento como suele suceder en la mayoría de las ediciones. Además, en la franja del access también registró un destacado dato dentro de la actual Telecinco, alcanzando un 11,5% y casi 1,5 millones. Gracias a este excelente rendimiento, la cadena logró el doble dígito (10,2%) en el total del día que tanto se le resiste.

Y ojo a las astronómicas cifras en algunos targets: el décimo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones 9' arrolló con un 36,5% de share en el público joven de 13 a 24 años de edad y firmó también un desorbitado 30,6% en adultos jóvenes (25-44 años). El target comercial fue de un excepcional 25,9% y su curva minuto a minuto, ascendente; arrancando en un 8,6% en su versión express y finalizando con casi un 18%.

Unos datos más meritorios si cabe ante la enorme competencia a la que se enfrentó anoche con el exitoso estreno de la serie 'ENA' sobre la reina Victoria Eugenia en La 1 de TVE. El doble capítulo promedió un 17% de cuota de pantalla y más de 1,3 millones de telespectadores de media, tratándose del mayor resultado de una serie histórica en La 1 en los últimos 12 años y el segundo mejor estreno de una serie este 2025, solo por detrás del 17,1% de 'La Favorita 1922' en Telecinco el pasado marzo.

La victoria fue para 'ENA' por un estrechísimo margen. Hay que recurrir a las cifras en estricta coincidencia, de 23:15 a 00:38 horas, para saber cuál de las dos ofertas ganó uno de los mayores duelos televisivos de la temporada. Y ese triunfo fue, como decimos, para la serie de La 1 por una sola décima y cuatro mil televidentes.