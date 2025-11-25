La 1 de TVE se alza con un récord de audiencia en 12 años por la acogida de la serie 'ENA' de Javier Olivares

Este lunes, por fin vio la luz 'ENA', la serie sobre la reina Victoria Eugenia creada por Javier Olivares a partir de la novela homónima de la periodista y escritora Pilar Eyre. Después de dos años pendiente de emisión, La 1 de TVE programó un lanzamiento por todo lo alto a modo de evento bajo la marca 'La gran noche de ENA: Historias que hacen Historia'.

Y prueba de que está en su mejor momento, la cadena pública volvió a triunfar con este estreno. El doble capítulo promedió un 17% de cuota de pantalla y más de 1,3 millones de telespectadores de media. Se trata del mejor resultado de una serie histórica en La 1 en los últimos 12 años e igualó a 'Sin Gluten' en su debut el pasado mes de octubre. Además, es el segundo mejor estreno de ficción del año, por detrás de 'La Favorita 1922' en Telecinco en solo una décima (17,1%).

GRAN ESTRENO de #ENA en el prime time de @la1_tve



👑 LÍDER con un 17% de share y una media de 1.331.000 espectadores



GRAN ESTRENO de #ENA en el prime time

LÍDER con un 17% de share y una media de 1.331.000 espectadores

Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con la serie

'La gran noche de ENA: Historias que hacen Historia' lideró de forma indiscutible la noche del lunes, mejorando notablemente los registros de audiencia de 'MasterChef Celebrity', y promedió en su conjunto 1.105.000 espectadores y un 17,1% de share.

Fue resultado de ese 17% y 1.331.000 seguidores del doble episodio de 'ENA' y de la posterior serie documental 'Victoria Eugenia, la reina de sangre maldita', que obtuvo un gran 17,4% de cuota y 900 mil espectadores de media a pesar de ofrecerse a altas horas de la madrugada.

Estos datos para la miniserie de La 1 de TVE son aún más reseñables teniendo en cuenta la competencia tan feroz a la que se enfrentaba, 'La Isla de las Tentaciones', que además marcó récord de temporada en Telecinco con un 17% de cuota media también y 1,4 millones de espectadores.

Hay que recurrir a las cifras en estricta coincidencia, de 23:15 a 00:38 horas, para saber cuál de los dos productos ganó uno de los mayores duelos televisivos de la temporada. Pues bien, la serie de La 1 de TVE se hizo con la victoria por un margen casi inexistente de una décima y cuatro mil televidentes.

ENA - 17,1% de share y 1.404.000 espectadores

La Isla de las Tentaciones - 17% de share y 1.400.000 espectadores

De este duelo de alto voltaje entre las ofertas de La 1 de TVE y Telecinco salió mal parada 'Renacer', la serie turca de Antena 3, que cayó al unidígito con un escueto 9,2% de cuota media de pantalla y 663.000 seguidores.