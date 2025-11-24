El público dicta sentencia al estreno de 'ENA', la nueva serie de La 1 de TVE, con una crítica generalizada

La 1 vive su mejor momento en audiencias desde hace años y por ello, este lunes lo ha dado todo con el estreno de 'ENA', su nueva superproducción histórica basada en la vida de la reina Victoria Eugenia y en la novela homónima de Pilar Eyre.

La ficción creada por Javier Olivares ('El ministerio del tiempo') ha llegado justo después de 'La Revuelta' con doble episodio enmarcada en un evento de programación bajo el nombre de 'La noche de ENA' tras haber emitido este domingo la trilogía de 'Sissi' y de haber cambiado el color azul de la mosca de La 1 por el dorado.

'ENA' recrea la historia de una reina y también de una mujer. Una serie de seis capítulos que contará la vida de Victoria Eugenia, la reina consorte de Alfonso XIII. Y, a la vez, el retrato de una época que cambió el mundo.

El caos acaba de comenzar en la calle Mayor de Madrid😱#ENA

⭕https://t.co/8fP2E7iHns pic.twitter.com/3jWwvhILfT — La 1 (@La1_tve) November 24, 2025

Además de Olivares, el guion corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La serie está dirigida íntegramente por mujeres: Anaïs Pareto, directora de la serie en su conjunto, además de cuatro capítulos, y Estel Díaz, que dirigirá dos capítulos. Bronquio es el compositor de la música original.

Kimberly Tell y Joan Amargós encabezan el reparto de 'ENA' dando vida a Victoria Eugenia y Alfonso XIII. Otros actores de la talla de Elvira Mínguez, Lucía Guerrero, Raúl Mérida, Juan Gea, María Morales, Pedro Mari Sánchez, Luisa Gavasa y Joaquín Notorio se meten en la piel de otros personajes históricos como María Cristina, Beatriz de Sajonia, Alfonso de Orleans o el conde de Romanones.

Como era de esperar, el público de La 1 ha comentado el estreno en redes y ha dictado su sentencia a los primeros episodios de 'ENA'. Y si ha habido una crítica muy repetida ha sido respecto al doblaje y a los problemas técnicos que han impedido escuchar la serie en versión original. Algo que ha hecho reaccionar al propio creador de la producción, pidiendo disculpas en X:

"Siento los problemas que muchos estáis teniendo para ver 'ENA' en versión original. Creía que esto no iba a ocurrir", ha escrito Olivares para después añadir otros mensajes expresando su malestar. "Perdón por lo ocurrido. Yo me bajo aquí"; "Esto es lo que pasa cuando se dobla de esta manera y hay problemas en ver la VO en RTVE Play y en Dual. Decepcionado es poco".

Siento los problemas que muchos estáis teniendo para ver #ENA en versión original. Creía que ESTO NO IBA A OCURRIR. @rtve — javier olivares (@olivares_javier) November 24, 2025

Esto es lo que pasa cuando se dobla de esta manera y hay problemas en ver la VO en RTVE Play y en Dual. Decepcionado es poco. #Ena https://t.co/mJ0jgbeCWu — javier olivares (@olivares_javier) November 24, 2025

Y es que son muchos los espectadores que se han quejado por el mal doblaje de la ficción y no poderla disfrutar en versión original. "Qué pena que lo del doblaje desmerezca tanto a 'ENA'. Y, cuidado, para mí, es fundamental para empatizar con Victoria Eugenia y su evolución, en los primeros compases de la serie", ha sentenciado el crítico de series Mario Cerdeño.

Incluso la periodista Maria Escario ha expresado su pesar por este fallo: "Qué pena no poder escuchar la versión original de esta estupenda serie", ha lamentado la histórica de RTVE. "Es ridículo que se doblen a los personajes que hablan en inglés (con un acento espantoso, por cierto) y el catalán se deje en VO", ha escrito otra espectadora.

Al margen del doblaje la recepción a 'ENA' ha sido mayoritariamente positiva. "Enseñando historia de España, otra vez, de manera amena y moderna. Cabecera, música, rótulos. Buen lenguaje audiovisual", ha destacado un televidente. Mientras que la ambientación y la fotografía han sido tildadas de "brutal" y "una pasada": "Se nota que han cuidado muchísimo todo el apartado", ha rematado otro usuario.

Qué pena que lo del doblaje desmerezca tanto a #ENA. Y, cuidado, para mí, es fundamental para empatizar con Victoria Eugenia y su evolución, en los primeros compases de la serie. — Mario Cerdeño (@MarioCS1985) November 24, 2025

Qué pena no poder escuchar la versión original de esta estupenda serie #ENA — María Escario (@maria_escario) November 24, 2025

Es ridículo que se doblen a los personajes que hablan en inglés (con un acento espantoso, por cierto) y el catalán se deje en VO... #ENA — Srta. Morand ✝️💚 (@StaMorand) November 24, 2025

Estoy viendo la serie Ena y me está chirriando lo más grande el doblaje de los personajes que hablan en inglés 😑🫤 Para eso mejor subtitulado y fin, igual que lo están haciendo con los que hablan en catalán.#ENA — Beatriz Lo (@BeatrizLo) November 24, 2025

Con razón @olivares_javier se quejaba de que #ENA está doblada (también en la versión original de @La1_tve ). Qué poco daño hubieran hecho unos subtítulos. El miedo al espectador… — Fernando Hernández (@fmorondo) November 24, 2025

El catalán se oye en versión original (solo faltaba) pero el inglés no 🤷 De verdad 🤦🤦#ENA — Inma Gómez (@InmaGR85) November 24, 2025

En #ENA hay escenas rodadas en inglés para darle más realismo y @rtve ha decidido doblarlas al español. Para eso habría bastado con actores españoles, como en #Isabel o #CarlosReyEmperador, haciendo de franceses, portugueses, ingleses... En @rtveplay estará en versión original. — Fran Palazón (@Franpagu) November 24, 2025

Doblar del inglés al castellano como si fueran ingleses pidiendo sangría en Mallorca es tomar por tonto al espectador #Ena pic.twitter.com/dXz0yW5Iwu — Javier Cabrera (@JavierCabrera36) November 24, 2025

La reina Victoria con acento de guiri en Benidorm #ENA pic.twitter.com/nzQNL77GPY — Mariluz (@mquinper) November 24, 2025

Muy bien. El catalán lo tenemos que escuchar original pero el inglés lo dejan en cutre... Se puede ser más patético????#ena — вιвι ѕαιиz ∂єℓα мαzα 💢☀️💢 (@BibiSainzMaza) November 24, 2025

Nos doblan penosamente el inglés y nos subtitulan el catalán. Un sin sentido… #ena — Luci (@Luci88web) November 24, 2025

#ena ¿Tanto costaba poner los diálogos en inglés con subtítulos? Qué ridículo que los personajes ingleses hablen entre ellos en español con acento inglés. @rtve Y ni hablemos del intérprete TRADUCIENDO DEL ESPAÑOL AL ESPAÑOL lo que dice la Emperatriz Eugenia, qué patético. — Álvaro Fernández García-Gordillo ~ Patxi (@Al_fega) November 24, 2025

Intento abstraerme del tema idiomas y he de decir que el personaje de Mateo Morral ya me ha cautivado. #Ena — Bego Toca Yarto (@Bego_Toca) November 24, 2025

Pues pinta muy bien #Ena. Que esté basada en el libro de @pilareyre y dirigida por @olivares_javier es garantía de éxito. Y hay que reconocer que @La1_tve ha sabido crear una gran expectacion con el estreno. Joan Amargós también es un grande. ¡A disfrutar de Ena! pic.twitter.com/XQLjr81p4N — JJRS (@JJRS80) November 24, 2025

Una lástima el tema del doblaje en #ENA, chirría mucho la verdad.



La serie, de @olivares_javier no merece esto. Aun así, me esta gustando bastante. — Iñaki (@KakiHouse) November 24, 2025

@olivares_javier muy bien #Ena. Enseñando historia de España, otra vez, de manera amena y moderna. Cabecera, música, rótulos. Buen lenguaje audiovisual. Enhorabuena!

Lo de audio una p*tada, que los cuelguen bien que se tenga la opción de verlo en v.o. @rtve — Juan Casalduero Viu (@juancasalduero) November 24, 2025

Lo grave no es el penoso doblaje, es que en 2025 no se pueda cambiar el idioma y subtitularlo. #ena — Luci (@Luci88web) November 24, 2025

#ENA me está pareciendo interesante y buena serie, pero el doblaje que se ha hecho, puff… Para eso, @rtve, deja las partes en inglés con subtítulos, igual que has hecho con las partes en catalán. Y que empiece antes, que una serie no puede empezar a las 23:00. — Clara Castaño Ruiz (@claracastruiz) November 24, 2025

Muchas critica al doblaje,veo por aquí.Vale,pero seguir viéndola.Está bien hecha. Me está gustando.👏👏👏👏👏👏#ENA — asudriana julsp (@asudriana) November 24, 2025

La fotografía de #ENA es brutal. Juan Carlos Franco, chapó pic.twitter.com/kcUwgNXXO2 — Alvarito (@AlvaroMarqu) November 24, 2025

Visto episodio y medio de #Ena. No esperaba menos de una serie que lleva la factura de @olivares_javier: guión genial, puesta en escena y sin olvidar lo bonito que es rodar en exteriores.



Mañana la terminaré de ver. — Pablo R. Romo (@PabloRomo_) November 24, 2025