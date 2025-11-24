Cuántos capítulos tiene en total 'ENA' y de qué trata la nueva serie que estrena La 1 de TVE

Después del buen rendimiento que obtuvo con 'Sin Gluten', La 1 lanza este lunes 'ENA', su nueva superproducción histórica con la intención de replicar ese éxito y sumar al buen momento que atraviesa la cadena pública en audiencias.

Creada por Javier Olivares ('El Ministerio del Tiempo') y basada en la novela homónima de Pilar Eyre, esta serie histórica recreará la historia de una monarca consorte que nunca se sintió aceptada ni querida, pero que jamás se rindió, y retrata, entretanto, una época que cambió el mundo (los primeros años del siglo XIX).

Londres, 1905. Alfonso XIII acude a pactar su matrimonio con la princesa Patricia de Connaught. Sin embargo, ella le rechaza. En la misma fiesta, conoce a Ena y queda prendado de ella. Así es como arranca 'ENA', la ficción que llega a La 1 este lunes a las 23:00 horas con doble episodio haciendo que la ficción concluya en torno a la 1 de la madrugada.

Cabe destacar que 'ENA' está compuesta de seis episodios de unos 60 minutos. De esta forma, y de mantenerse la doble emisión semanal, algo que ya es habitual en las series de prime time en La 1, la ficción se emitirá durante tres semanas concluyendo el próximo 8 de diciembre.

Además de Olivares, el guion corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La serie está dirigida íntegramente por mujeres: Anaïs Pareto, directora de la serie en su conjunto, además de cuatro capítulos, y Estel Díaz, que dirigirá dos capítulos. Bronquio es el compositor de la música original.

Kimberly Tell encabeza el reparto como la reina Victoria Eugenia

La actriz española de ascendencia anglodanesa Kimberley Tell se mete en la piel de Victoria Eugenia; y Joan Amargós es Alfonso XIII. Por su parte, Elvira Mínguez encarna a María Cristina, la madre de Alfonso XIII. Completan el reparto Lucía Guerrero (Beatriz de Sajonia), Raúl Mérida (Alfonso de Orleans), Juan Gea (Conde de Romanones), María Morales (Duquesa de la Victoria), Pedro Mari Sánchez (Marqués de Villalobar), Luisa Gavasa (Eugenia de Montijo) y Joaquín Notario (Marqués de Viana).

Mariano Peña da vida a Miguel Primo de Rivera; Jaume Madaula a Mateo Morral, autor del atentado cometido en la boda de los reyes; Tomás del Estal es Torres Mendoza; y Ángel Ruiz interpreta a Federico García Lorca.

Así es 'ENA'

'ENA' es la historia de una joven inglesa, Victoria Eugenia de Battenberg, que nunca soñó con ser reina de España. En el viaje, deja atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y su religión.

Nunca se sintió aceptada ni querida, pero jamás se rindió. Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas: fumaba, vestía pantalón… Cuando descubre las continuas infidelidades del rey Alfonso XIII, no deja de ejercer como reina. Padeció la maldición de transmitir la hemofilia, para dolor de su marido ante la difícil sucesión dinástica que ello suponía. A cambio, mejoró la salud de muchos españoles con un trabajo que ha pasado a la Historia: la reconstrucción de la Cruz Roja.