TVE anuncia el estreno de la serie 'ENA' tras años en un cajón y Pilar Eyre firma esta sonada reacción

Después de anunciar el pasado mes de agosto que 'ENA', la serie de Javier Olivares ('El ministerio del tiempo') basada en la novela de Pilar Eyre sobre la vida de la reina Victoria Eugenia vería la luz próximamente después de tenerla dos años en el cajón; TVE ha sorprendido este lunes al empezar a promocionar su próximo estreno.

Así, casi dos años después de comenzar su rodaje, y tras el lanzamiento de la serie en otros lugares como Finlandia y Portugal y su estreno en la pasada edición del festival MIPCOM Cannes en octubre de 2024, TVE ha decidido emitir por fin la ficción aprovechando su gran momento en prime time.

Todo apunta a que 'ENA' podría heredar el hueco que deje 'Sin gluten' en la noche de los miércoles después de que la comedia, que ya se puede ver en Amazon Prime Video, marcara el mejor estreno de una comedia en la cadena pública en diez años. No obstante, La 1 también anuncia otros dos estrenos como son 'Dra. Fabiola Jones' y 'Hasta el fin del mundo'.

⚖️ La reina a la que nadie quiso. La serie que le hace justicia.



Nada más ver que TVE promociona el próximo estreno de 'ENA', tanto Pilar Eyre como Javier Olivares no han dudado en ironizar sobre el anuncio. "Qué alegría! Estrenan Ena en RTVE querido Javier Olivares. Los niños que salen ya fuman", escribía la periodista y escritora de la novela en la que está basada la serie.

Y el creador de la ficción no ha dudado en seguir la broma de Pilar Eyre con cierta sorna por el tiempo que ha estado guardada la serie en el cajón de RTVE. "Fuman y han hecho la carrera universitaria", le contestaba Olivares.

No hay que olvidar que Javier Olivares se ha mostrado muy crítico con la poca apuesta de TVE por la ficción en prime time y que en varias ocasiones cargara contra su presidente y contra la propia cadena por maltratar a la ficción española.

Kimberly Tell y Joan Amargós, los protagonistas de un amplio reparto

Kimberly Tell ('Hierro', 'Operación Barrio Inglés') dando vida a la reina Victoria Eugenia y Joan Amargós ('A muerte') como el rey Alfonso XIII encabezan el reparto de 'ENA'. Por su parte Elvira Mínguez ('Desaparecidos') encarna a María Cristina, la madre de Alfonso XIII. Completan el reparto Lucía Guerrero (Beatriz de Sajonia), Raul Mérida (Alfonso de Orleans), Juan Gea (Conde de Romanones), María Morales (Duquesa de la Victoria), Pedro Mari Sánchez (Marqués de Villalobar), Luisa Gavasa (Eugenia de Montijo) y Joaquín Notario (Marqués de Viana).

Mariano Peña da vida a Miguel Primo de Rivera; Jaume Madaula a Mateo Morral, autor del atentado cometido en la boda de los reyes; Tomás del Estal será Torres Mendoza, y Ángel Ruiz da de nuevo vida a García Lorca, personaje que ya encarnó en 'El Ministerio del Tiempo'.

Así es 'ENA'

'Ena' (Kimberly Tell) es la historia de una reina y también de una mujer. De una joven inglesa que jamás había soñado ser reina de España. Alfonso XIII, con 19 años y rey de España desde 1902, se fijó en ella, una elección que contrarió a su madre, María Cristina. En el viaje, dejó atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y tuvo que renunciar a su religión para vivir en tierra extraña, en la que lo primero que sufrió fue un atentado el mismo día de su boda y que causó decenas de víctimas.

Nunca se sintió aceptada ni querida, pero luchó para conseguir ambas cosas. Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas. Aunque en España se la conoce más como Victoria Eugenia, en la Familia Real británica y en su círculo de amistades siempre la llamaron, cariñosamente, Ena, un homenaje a su nacimiento en tierras escocesas, donde pasó su infancia.