Pilar Eyre irrumpe en 'Más vale tarde' y remueve conciencias con lo que dice de Julio Iglesias: "Todo se ha polarizado"

Pilar Eyre, una de las periodistas que sabe lo que es entrevistar y estar con Julio Iglesias en las distancias cortas, se ha pronunciado este martes en 'Más vale tarde' sobre la investigación de Eldiario.es y Univisión que acusa al cantante de presunta agresión sexual a dos ex trabajadoras.

Así, la periodista entraba por teléfono para analizar estas denuncias con Cristina Pardo e Iñaki López sumándose a otros rostros como Rosa Villacastín o Paloma García-Pelayo. "Esta noticia dinamita no solo el mundo del corazón sino también el mundo del corazón. ¿Tú reconoces Pilar al Julio Iglesias que estamos conociendo desde esta mañana?", le cuestionaba el presentador.

De primeras, Pilar Eyre felicitaba a los compañeros del diario que ha publicado la información por la investigación tan exhaustiva que han llevado a cabo. "Lo habéis hecho con un rigor y un respeto increíble, pero me habéis destrozado una parte de mi vida porque yo tenía a Julio como un seductor pasado de moda y un donjuan tronado", aseveraba la periodista y escritora.

"Era el típico caballero de esos que te abren la puerta, que te dicen que guapa estás, mírame a los ojos y seguro que nos entendemos, me encantas porque tienes mucho sentido del humor. Yo creo que él con cada mujer desplegaba sus encantos y te conquistaba. A mí las veces que he estado con él, recuerdo que el director de mi revista siempre me decía Pilar no te enamores de Julio porque al final me haces unas entrevistas de mierda", proseguía diciendo.

"Yo estaba prendada. Tenía detalles y jugaba todas sus cartas y no podía realmente imaginar que era este personaje sórdido, cruel y repugnante que he visto reflejado en el reportaje de esta mañana. Me ha impactado mucho y además me han llamado 15 medios internacionales para hablar de él, esto es una bola de nieve que no sé hasta donde puede llegar", reconocía Pilar Eyre.

Después, Cristina Pardo se interesaba por saber si el estado de salud de Julio Iglesias es tan precario como se ha dicho en los últimos tiempos pues ella pudo verle hace unos cinco años, que es justo la fecha en la que se produjeron los hechos de las denuncias. "Yo cuando lo vi en la última actuación que hizo en Cataluña estuve hablando en el camerino, ahí cantaba en una silla pero continuaba echando mano del magnetismo con las señoras y diciendo que se iba a casar por sexta vez y el 90% que eran mujeres, estábamos todas prendadas", confesaba la escritora.

"Él estuvo maravilloso en el camerino. Porque sé que este reportaje está hecho fantástico porque sino diría que es imposible. Pero ahora la verdad es que me repugna. Lo que me da miedo es que esto se convierta en una guerra de derechas y de izquierdas porque veo que toda la gente de derechas están defendiendo a Julio y todos los de izquierdas estamos atendiendo a lo que es el reportaje, creyéndonoslo y manifestando la decepción que estoy teniendo yo", seguía reflexionando la periodista.

"Todo se ha polarizado tanto que hasta esto que tendría que ser un asunto, pues Univisión no es precisamente un medio de izquierdas, el acoso y el abuso tendría que estar por encima de todos los partidos y colores", sentenciaba Pilar Eyre.