Paloma García-Pelayo alerta de la reacción de Julio Iglesias en exclusiva tras las acusaciones y lanza este aviso

Paloma García-Pelayo, prestigiosa periodista y colaboradora actual del programa 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, ha trasladado en directo la reacción de Julio Iglesias tras las acusaciones de acoso y agresión sexual que han publicado este martes ElDiario.es y la cadena estadounidense Univisión. Informaciones que están dando la vuelta al mundo y que son el resultado de una investigación de tres años.

El impacto mediático está siendo monumental y, en el caso de España, todas las televisiones abordan al unísono el escándalo; incluso modificando sus parrillas para ofrecer programas especiales. Y la tertuliana ha aprovechado su intervención en el magacín vespertino de Sonsoles Ónega para aportar una relevante información en exclusiva.

"Me gustaría compartir un dato. He tenido ocasión de saber de manera bastante directa cómo se lo ha tomado Julio Iglesias", ha introducido inicialmente Paloma García-Pelayo. Y es que, en efecto, gran parte del interés está puesto en la reacción del cantante a estas acusaciones tan graves que, sin duda, dañan su reputación.

"Julio está preocupado, es lo que me trasladan. Está muy preocupado. Primero, por el impacto internacional, porque hoy su imagen se ha caído absolutamente y cree que es como si le hubiesen matado internacionalmente por su imagen", ha desvelado y subrayado la comunicadora en el espacio de Antena 3.

"Pero también tiene a sus abogados a por todas y confía mucho en ellos, concretamente en uno de ellos", ha añadido Paloma García-Pelayo, avanzando en ese sentido que Julio Iglesias no se va a quedar de brazos cruzados y que estudia emprender acciones legales junto a su equipo legal.

"Se está diciendo que Julio no dice nada, pero al final a su entorno sí dice cómo se encuentra y, por primera vez, está preocupado, más preocupado que otras veces porque es trata de seres humanos y esto está en la Audiencia Nacional", ha reiterado la García-Pelayo.