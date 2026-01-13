Actualidad

Cambio de última hora en la programación de Telecinco: 'De Viernes' salta al martes por el caso Julio Iglesias

por Pedro Jiménez

'De Viernes' prepara un especial en Telecinco ante las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras domésticas

Julio Iglesias y logo de 'De Viernes'
Julio Iglesias y logo de 'De Viernes' | Montaje El Televisero

Ante las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras domésticas, que han salido a la luz este martes 13 de enero gracias a una investigación periodística de años realizada por ElDiario.es y Univisión, y frente al impacto mediático y social de esos presuntos hechos, Telecinco ha decidido mover ficha y ha anunciado un especial 'De Viernes' para esta misma noche.

De este modo, Telecinco levanta de la programación la película 'Exposados' de Jennifer Aniston y Gerard Butler (2010) que se venía anunciando en los últimos días para ofrecer, por partida doble esta semana, el programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Así, aprovechando las candentes informaciones que han puesto al cantante en el disparadero, la cadena buscará sacar un rédito en lo que a audiencias se refiere.

Con la colaboración de su equipo habitual de tertulianos (Lydia Lozano, Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León y Antonio Rossi) y con la presencia de invitados especiales, que por ahora no se han concretado, el especial 'De Viernes' se emitirá después de la segunda entrega de 'La Isla de las Tentaciones: 4 meses después', a partir de las 23:00 horas.

Telecinco repite así la estrategia que ya practicó en 2024 con los especiales de 'De Viernes' sobre Julián Muñoz y Bárbara Rey; todos ellos fuera de su día de emisión primigenio y con bastante éxito. Especialmente en el caso de la entrevista póstuma al exalcalde marbellí, que hasta ahora ostenta el récord en cuota con un 19,9%.

Además, con este movimiento de parrilla, Santi Acosta, presentador en alza en la actual Mediaset, se hará hasta tres prime time esta semana: dos 'De Viernes' y 'El precio de...' con la participación del hijo de José Luis Ábalos, que se ha fijado para este miércoles 14 de enero.

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

