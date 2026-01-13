Cambio de última hora en la programación de Telecinco: 'De Viernes' salta al martes por el caso Julio Iglesias

Ante las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras domésticas, que han salido a la luz este martes 13 de enero gracias a una investigación periodística de años realizada por ElDiario.es y Univisión, y frente al impacto mediático y social de esos presuntos hechos, Telecinco ha decidido mover ficha y ha anunciado un especial 'De Viernes' para esta misma noche.

De este modo, Telecinco levanta de la programación la película 'Exposados' de Jennifer Aniston y Gerard Butler (2010) que se venía anunciando en los últimos días para ofrecer, por partida doble esta semana, el programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Así, aprovechando las candentes informaciones que han puesto al cantante en el disparadero, la cadena buscará sacar un rédito en lo que a audiencias se refiere.

Con la colaboración de su equipo habitual de tertulianos (Lydia Lozano, Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León y Antonio Rossi) y con la presencia de invitados especiales, que por ahora no se han concretado, el especial 'De Viernes' se emitirá después de la segunda entrega de 'La Isla de las Tentaciones: 4 meses después', a partir de las 23:00 horas.

Telecinco repite así la estrategia que ya practicó en 2024 con los especiales de 'De Viernes' sobre Julián Muñoz y Bárbara Rey; todos ellos fuera de su día de emisión primigenio y con bastante éxito. Especialmente en el caso de la entrevista póstuma al exalcalde marbellí, que hasta ahora ostenta el récord en cuota con un 19,9%.

Además, con este movimiento de parrilla, Santi Acosta, presentador en alza en la actual Mediaset, se hará hasta tres prime time esta semana: dos 'De Viernes' y 'El precio de...' con la participación del hijo de José Luis Ábalos, que se ha fijado para este miércoles 14 de enero.