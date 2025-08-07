RTVE da la sorpresa y saca del cajón 'ENA', la serie de Javier Olivares tras las críticas del creador dos años después

Han pasado casi dos años desde que TVE anunció el inicio del rodaje de 'ENA', la serie histórica basada en la historia de la reina Victoria Eugenia de Battenberg y en la novela de Pilar Eyre sobre la vida de la que fuera reina consorte entre 1906 y 1931 gracias a su matrimonio con el rey Alfonso XIII.

Ahora casi dos años después y tras el lanzamiento de la serie en otros lugares como Finlandia y Portugal tras el estreno de 'ENA' en la pasada edición del festival MIPCOM Cannes en octubre de 2024; la serie creada por Javier Olivares verá la luz por fin en TVE tal y como han anunciado en el 'Telediario'.

El estreno de 'ENA' llega después de que en los últimos meses la crítica de Javier Olivares a RTVE haya sido prácticamente diaria sobre todo por apostar por programas como 'La familia de la tele' o los próximos realitys como 'DecoMasters' y 'Hasta el fin del mundo' en detrimento de la ficción.

De hecho, hace unos meses cuando se supo que 'ENA' iba a estrenarse en Finlandia tras haberse emitido en Portugal, Javier Olivares no se contuvo en su crítica a RTVE. "Pues sí: "la serie española "Ena. La Reina Victoria Eugenia" fue lanzada en Finlandia el 8 de abril de 2025, tanto en televisión como en internet". Estreno en Cannes, Portugal, Finlandia... Se va a estrenar en Ganímedes antes que en España", escribía en su cuenta de "X". "Llevaré a Portugal o Alemania (yo qué sé) mi serie (ya desarrollada) de Felipe II. Aquí aún esperando respuesta. En dos años es el quinto centenario de su nacimiento. Informo por servicio público, por supuesto", añadió.

Kimberly Tell y Joan Amargós encabezan el reparto

Kimberly Tell ('Hierro', 'Operación Barrio Inglés' dando vida a la reina Victoria Eugenia y Joan Amargós ('A muerte') como el rey Alfonso XIII encabezan el reparto de 'ENA'. Por su parte Elvira Mínguez encarna a María Cristina, la madre de Alfonso XIII. Completan el reparto Lucía Guerrero (Beatriz de Sajonia), Raul Mérida (Alfonso de Orleans), Juan Gea (Conde de Romanones), María Morales (Duquesa de la Victoria), Pedro Mari Sánchez (Marqués de Villalobar), Luisa Gavasa (Eugenia de Montijo) y Joaquín Notario (Marqués de Viana).

Mariano Peña da vida a Miguel Primo de Rivera; Jaume Madaula a Mateo Morral, autor del atentado cometido en la boda de los reyes; Tomás del Estal será Torres Mendoza, y Ángel Ruiz da de nuevo vida a García Lorca, personaje que ya encarnó en 'El Ministerio del Tiempo'.

Así es 'ENA'

'Ena' (Kimberly Tell) es la historia de una reina y también de una mujer. De una joven inglesa que jamás había soñado ser reina de España. Alfonso XIII, con 19 años y rey de España desde 1902, se fijó en ella, una elección que contrarió a su madre, María Cristina. En el viaje, dejó atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y tuvo que renunciar a su religión para vivir en tierra extraña, en la que lo primero que sufrió fue un atentado el mismo día de su boda y que causó decenas de víctimas.

Nunca se sintió aceptada ni querida, pero luchó para conseguir ambas cosas. Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas. Aunque en España se la conoce más como Victoria Eugenia, en la Familia Real británica y en su círculo de amistades siempre la llamaron, cariñosamente, Ena, un homenaje a su nacimiento en tierras escocesas, donde pasó su infancia.