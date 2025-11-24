El actor protagonista de 'Valle Salvaje' que salta a 'ENA', la nueva serie de TVE sobre los reyes de 'La Promesa'

TVE estrena este lunes 24 de noviembre, 'ENA, la reina Victoria Eugenia', la superproducción histórica creada por Javier Olivares basada en la novela de Pilar Eyre sobre la vida de la mujer de Alfonso XIII protagonizada por Kimberly Tell. Pero además en el primer capítulo podremos ver a un actor de 'Valle Salvaje'.

'ENA' es la historia de una joven inglesa, Victoria Eugenia de Battenberg, que nunca soñó con ser reina de España. En el viaje, deja atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y su religión. Una historia narrada a través de seis episodios.

Con 'ENA', TVE amplía el universo y su apuesta por las series de época con 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' triunfando cada tarde. Precisamente, en la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock, se ha mencionado en varias ocasiones a Alfonso XIII, el rey que gobierna en dicha época y que es el protagonista consorte de la ficción que estrena La 1 este lunes en prime time.

La actriz española de ascendencia anglodanesa Kimberley Tell se mete en la piel de Victoria Eugenia; y Joan Amargós es Alfonso XIII. Por su parte, Elvira Mínguez encarna a María Cristina, la madre de Alfonso XIII. Completan el reparto Lucía Guerrero (Beatriz de Sajonia), Raúl Mérida (Alfonso de Orleans), Juan Gea (Conde de Romanones), María Morales (Duquesa de la Victoria), Pedro Mari Sánchez (Marqués de Villalobar), Luisa Gavasa (Eugenia de Montijo) y Joaquín Notario (Marqués de Viana) encabezan el reparto de 'ENA'.

Asimismo, Mariano Peña da vida a Miguel Primo de Rivera; Jaume Madaula a Mateo Morral, autor del atentado cometido en la boda de los reyes; Tomás del Estal es Torres Mendoza; y Ángel Ruiz interpreta a Federico García Lorca.

Iván Renedo, de Pedrito en 'Valle Salvaje' a cameo en 'ENA'

En 'Bodas de Sangre', el primer episodio de 'ENA' podremos ver también la aparición de uno de los actores de 'Valle Salvaje'. Hablamos de Iván Renedo, el niño que interpreta a Pedrito en la serie diaria de Bambú Producciones.

El propio Iván Renedo compartió un post en Instagram hace un mes hablando de su participación en la nueva serie de La 1. "TVE estrenará la serie en la que participé hace un tiempo Espero que os guste 🥰", compartía.