En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le canta las cuarenta a don Hernando y le deja claro que si la está tomando por idiota se equivoca de persona y que no se va a dejar manipular.

Asimismo, Braulio no comprende el repentino optimismo de su madre ante el cobro de la deuda, pero Enriqueta le deja claro a su hijo que aún guarda un as en la manga.

Atanasio entra en razón ante Matilde y asegura que tienen que confiar en Benigna porque hasta ahora siempre les ha tratado bien. ¿Pero será una estrategia?

Rosario muestra su malestar ante su hermana Leonor porque todo el mundo pueda entrar en la habitación y pasar tiempo con María menos ella y que no soporta escuchar cómo su hija es la hija del duque de Valle Salvaje. Por su parte, Luisa y Bárbara llegan juntas a una conclusión sobre el robo del bebé y parece que las piezas encajan.

Alejo habla con su padre ante el rumor que le ha llegado a sus oídos y que incumbe a la familia y podría cambiarlo todo. Mientras, Martín confiesa a Francisco y Amadeo quién es en realidad Dámaso.

José Luis reúne a todos los trabajadores para saber quién está hablando de ellos y disparando rumores sobre la familia. Mientras, José Luis le pide a Victoria paciencia y mantenerse en un segundo plano para ver cómo actuar ante la noticia de la identidad de Dámaso. Y Rafael no da crédito con la noticia.

José Luis en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le reconocía a Bárbara que se ha precipitado al decirle a Rafael que María no es su hija pero que necesitaba que supiera toda la verdad sobre lo que pasó en el parto de Adriana.

Don Hernando avisaba a Victoria que si finalmente sale a la luz que Dámaso es su primer marido su castigo será infinitamente superior a lo que pase con él y con José Luis.

Paralelamente, Victoria le reconocía a Dámaso que el ánimo está a punto de abandonarla y que no soporta más. Mientras, Rafael se preocupaba por la deuda que tienen pendiente con Enriqueta y Braulio tras conocer que su padre le debía dinero a su tío antes de su muerte.

Por si fuera poco, a Enriqueta se le acababa la paciencia y está a punto de agredir a José Luis pero don Hernando llegaba a tiempo para evitarlo. Por su parte, José Luis anunciaba a Victoria que desde esa misma noche quiere recuperar lo que han perdido en los últimos tiempos ajeno a una noticia que ha estallado en el pueblo y que lo cambia todo… para siempre.

Atanasio le pedía a Benigna que hable con Matilde para que deje de tomar el bebedizo de forma inmediata y así comprobar si de verdad era algo tan necesario para su embarazo.

Finalmente, Bárbara le revelaba a Luisa que ha escuchado algo que atañe directamente a su tía y que puede cambiarlo todo sobre lo que pasó con el hijo de Adriana.