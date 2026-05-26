En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le pide a Dámaso tranquilidad tanto para ella como para sus sobrinos y para el Valle y que no quiere más guerras con José Luis.

Por su parte, don Hernando trata de hacerle ver a José Luis que si Dámaso quiere acabar con él y con su familia puede que sea el mejor momento para hacerlo y que por tanto tienen que estar prevenidos.

Braulio le deja claro a Alejo que su padre les engañó a él y a su madre sobre la deuda que tenía con su padre. Mientras, Enriqueta no duda en decirle a don Hernando que quizás podría asumir él la deuda que tiene José Luis con ella.

Francisco da el paso de pedirle a Pepa que se case con él mientras Martín sufre al ver que su amigo y su ex novia pueden darse el sí quiero. Por otro lado, Victoria le pide a Benigna que haga lo que sea necesario para que Matilde siga creyendo que está embarazada.

Leonor le pregunta a Pedrito si cree que su sobrina María se parece a Adriana. Y finalmente, Rosalía irrumpe en el cuarto de la pequeña y le dice a su hermana Leonor que se le ha acabado la paciencia y no duda en coger a María, ¿para marcharse del Valle con ella?

Leonor y Rosalía en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio estallaba contra Benigna y le exigía que le explique qué lleva el bebedizo que le ha obligado a tomar a Matilde después de que Luisa advirtiera que podría estar manipulado.

Dámaso se encaraba con José Luis asegurando que carece de agallas como para batirse en un duelo a muerte con él. Mientras, José Luis le pedía a Hernando poder acabar con Dámaso pues lo único que se merece es la muerte.

Y Don Hernando hablaba con Enriqueta del dinero que le debe José Luis para saber si de verdad lo quiere recuperar. Tras ello, Enriqueta dejaba claro a su hijo Braulio que su tío está jugando con ellos y que no se lo piensa permitir.

Petra y Pura anunciaban a Luisa y Bárbara su marcha a Vallehermoso. Paralelamente, ambas trataban de seguir investigando la cabaña para ver si hay algún tipo de prueba de que el hijo de Adriana ha estado ahí.

Y finalmente, Luisa decidía hablar con Rafael pidiéndole perdón y jugaba su última carta para tratar de conseguir la verdad sobre el hijo de Adriana y Rafael. ¿Pero será demasiado tarde?