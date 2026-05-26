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'Valle Salvaje', avance capítulo 424 del miércoles 27 de mayo con una amenaza de marcha en la serie de TVE

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 424 que La 1 de TVE emite el miércoles 27 de mayo en su horario habitual tras 'Directo al grano'

Dámaso y Victoria en 'Valle Salvaje'.
Dámaso y Mercedes en 'Valle Salvaje'. | TVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le pide a Dámaso tranquilidad tanto para ella como para sus sobrinos y para el Valle y que no quiere más guerras con José Luis.

Por su parte, don Hernando trata de hacerle ver a José Luis que si Dámaso quiere acabar con él y con su familia puede que sea el mejor momento para hacerlo y que por tanto tienen que estar prevenidos.

Braulio le deja claro a Alejo que su padre les engañó a él y a su madre sobre la deuda que tenía con su padre. Mientras, Enriqueta no duda en decirle a don Hernando que quizás podría asumir él la deuda que tiene José Luis con ella.

Francisco da el paso de pedirle a Pepa que se case con él mientras Martín sufre al ver que su amigo y su ex novia pueden darse el sí quiero. Por otro lado, Victoria le pide a Benigna que haga lo que sea necesario para que Matilde siga creyendo que está embarazada.

Leonor le pregunta a Pedrito si cree que su sobrina María se parece a Adriana. Y finalmente, Rosalía irrumpe en el cuarto de la pequeña y le dice a su hermana Leonor que se le ha acabado la paciencia y no duda en coger a María, ¿para marcharse del Valle con ella?

Leonor y Rosalía en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio estallaba contra Benigna y le exigía que le explique qué lleva el bebedizo que le ha obligado a tomar a Matilde después de que Luisa advirtiera que podría estar manipulado.

Dámaso se encaraba con José Luis asegurando que carece de agallas como para batirse en un duelo a muerte con él. Mientras, José Luis le pedía a Hernando poder acabar con Dámaso pues lo único que se merece es la muerte.

Y Don Hernando hablaba con Enriqueta del dinero que le debe José Luis para saber si de verdad lo quiere recuperar. Tras ello, Enriqueta dejaba claro a su hijo Braulio que su tío está jugando con ellos y que no se lo piensa permitir.

Petra y Pura anunciaban a Luisa y Bárbara su marcha a Vallehermoso. Paralelamente, ambas trataban de seguir investigando la cabaña para ver si hay algún tipo de prueba de que el hijo de Adriana ha estado ahí.

Y finalmente, Luisa decidía hablar con Rafael pidiéndole perdón y jugaba su última carta para tratar de conseguir la verdad sobre el hijo de Adriana y Rafael. ¿Pero será demasiado tarde?

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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