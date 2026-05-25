En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio estalla contra Benigna y le exige que le explique qué lleva el bebedizo que le ha obligado a tomar a Matilde después de que Luisa advirtiera que podría estar manipulado.

Dámaso se encara con José Luis asegurando que carece de agallas como para batirse en un duelo a muerte con él. Mientras, José Luis le pide a Hernando poder acabar con Dámaso pues lo único que se merece es la muerte.

Y Don Hernando habla con Enriqueta del dinero que le debe José Luis para saber si de verdad lo quiere recuperar. Tras ello, Enriqueta deja claro a su hijo Braulio que está jugando con ellos y que no se lo piensa permitir.

Petra y Pura anuncian a Luisa y Bárbara su marcha a Vallehermoso. Paralelamente, ambas tratan de seguir investigando la cabaña para ver si hay algún tipo de prueba de que el hijo de Adriana ha estado ahí.

Y finalmente, Luisa decide hablar con Rafael pidiéndole perdón y juega su última carta para tratar de conseguir la verdad sobre el hijo de Adriana y Rafael. ¿Pero será demasiado tarde?

Don Hernando en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trataba de hacerles ver a Luisa y Bárbara que se equivocaban con que las parteras que ayudaron a Adriana tuvieran a un bebé en la cabaña después de avisar tanto a Petra y Pura de que tiene otros planes para el hijo de Adriana. Mientras, Luisa está convencida de que nunca van a ser capaces de resolver el tema del hijo robado.

José Luis le prometía a Enriqueta que le devolverá todo el dinero que le debe pero Braulio desconfía de la palabra de su tío. Por su parte, Leonor le pedía a su hermana Rosalía que mantenga las distancias con Rafael y que ni se le ocurra hablar nada de su pasado.

Victoria advertía a Dámaso de que tienen que tener mucho cuidado porque José Luis y don Hernando son muy poderosos y ahora que alguien en el pueblo le ha reconocido y sabe su verdadera identidad corren peligro.

Pero él les dejaba claro tanto a Victoria como a Mercedes que no tienen que preocuparse porque ellos no saben que están jugando con ellos. Y cuando todos están reunidos en el pajar escuchaban un ruido temiéndose que alguien les esté vigilando y todo salga a la luz.

Atanasio se encaraba con Benigna por el bebedizo que le está dando a Matilde y exigía saber la verdad. Finalmente, Francisco aseguraba a su padre Amadeo que quiere casarse con Pepa en un futuro como hacen todos los novios.