En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le reconoce a Bárbara que se ha precipitado al decirle a Rafael que María no es su hija pero que necesitaba que supiera toda la verdad sobre lo que pasó en el parto de Adriana.
Don Hernando avisa a Victoria que si finalmente sale a la luz que Dámaso es su primer marido su castigo será infinitamente superior a lo que pase con él y con José Luis.
Paralelamente, Victoria le reconoce a Dámaso que el ánimo está a punto de abandonarla y que no soporta más. Mientras, Rafael se preocupa por la deuda que tienen pendiente con Enriqueta y Braulio tras conocer que su padre le debía dinero a su tío antes de su muerte.
Por si fuera poco, a Enriqueta se le acaba la paciencia y está a punto de agredir a José Luis pero don Hernando llega a tiempo para evitarlo. Por su parte, José Luis anuncia a Victoria que desde esa misma noche quiere recuperar lo que han perdido en los últimos tiempos ajeno a una noticia que ha estallado en el pueblo y que lo cambia todo… para siempre.
Atanasio le pide a Benigna que hable con Matilde para que deje de tomar el bebedizo de forma inmediata y así comprobar si de verdad era algo tan necesario para su embarazo.
Finalmente, Bárbara le revela a Luisa que ha escuchado algo que atañe directamente a su tía y que puede cambiarlo todo sobre lo que pasó con el hijo de Adriana.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?
En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le pedía a Dámaso tranquilidad tanto para ella como para sus sobrinos y para el Valle y que no quiere más guerras con José Luis.
Por su parte, don Hernando trataba de hacerle ver a José Luis que si Dámaso quiere acabar con él y con su familia puede que sea el mejor momento para hacerlo y que por tanto tienen que estar prevenidos.
Braulio le dejaba claro a Alejo que su padre les engañó a él y a su madre sobre la deuda que tenía con su padre. Mientras, Enriqueta no dudaba en decirle a don Hernando que quizás podría asumir él la deuda que tiene José Luis con ella.
Francisco daba el paso de pedirle a Pepa que se case con él mientras Martín sufría al ver que su amigo y su ex novia pueden darse el sí quiero. Por otro lado, Victoria le pedía a Benigna que haga lo que sea necesario para que Matilde siga creyendo que está embarazada.
Leonor le preguntaba a Pedrito si cree que su sobrina María se parece a Adriana. Y finalmente, Rosalía irrumpía en el cuarto de la pequeña y le decía a su hermana Leonor que se le ha acabado la paciencia y no duda en coger a María.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.