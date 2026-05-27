En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le reconoce a Bárbara que se ha precipitado al decirle a Rafael que María no es su hija pero que necesitaba que supiera toda la verdad sobre lo que pasó en el parto de Adriana.

Don Hernando avisa a Victoria que si finalmente sale a la luz que Dámaso es su primer marido su castigo será infinitamente superior a lo que pase con él y con José Luis.

Paralelamente, Victoria le reconoce a Dámaso que el ánimo está a punto de abandonarla y que no soporta más. Mientras, Rafael se preocupa por la deuda que tienen pendiente con Enriqueta y Braulio tras conocer que su padre le debía dinero a su tío antes de su muerte.

Por si fuera poco, a Enriqueta se le acaba la paciencia y está a punto de agredir a José Luis pero don Hernando llega a tiempo para evitarlo. Por su parte, José Luis anuncia a Victoria que desde esa misma noche quiere recuperar lo que han perdido en los últimos tiempos ajeno a una noticia que ha estallado en el pueblo y que lo cambia todo… para siempre.

Atanasio le pide a Benigna que hable con Matilde para que deje de tomar el bebedizo de forma inmediata y así comprobar si de verdad era algo tan necesario para su embarazo.

Finalmente, Bárbara le revela a Luisa que ha escuchado algo que atañe directamente a su tía y que puede cambiarlo todo sobre lo que pasó con el hijo de Adriana.

Victoria y don Hernando en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le pedía a Dámaso tranquilidad tanto para ella como para sus sobrinos y para el Valle y que no quiere más guerras con José Luis.

Por su parte, don Hernando trataba de hacerle ver a José Luis que si Dámaso quiere acabar con él y con su familia puede que sea el mejor momento para hacerlo y que por tanto tienen que estar prevenidos.

Braulio le dejaba claro a Alejo que su padre les engañó a él y a su madre sobre la deuda que tenía con su padre. Mientras, Enriqueta no dudaba en decirle a don Hernando que quizás podría asumir él la deuda que tiene José Luis con ella.

Francisco daba el paso de pedirle a Pepa que se case con él mientras Martín sufría al ver que su amigo y su ex novia pueden darse el sí quiero. Por otro lado, Victoria le pedía a Benigna que haga lo que sea necesario para que Matilde siga creyendo que está embarazada.

Leonor le preguntaba a Pedrito si cree que su sobrina María se parece a Adriana. Y finalmente, Rosalía irrumpía en el cuarto de la pequeña y le decía a su hermana Leonor que se le ha acabado la paciencia y no duda en coger a María.