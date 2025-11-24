Una muerte en 'La Promesa' dará un giro de 180º a la serie de TVE, que anuncia un capítulo sin precedentes

'La Promesa' afronta una semana clave por todo lo que se avecina en los capítulos del 24 al 28 de noviembre, siendo especialmente decisiva la entrega del miércoles al tratarse de un episodio especial sin precedentes. Los protagonistas, Curro y Lorenzo, que llevarán al límite de las emociones a los espectadores con un desenlace trágico.

El lacayo, harto de las humillaciones del capitán, de su impunidad y con la intención de impedir su boda con Ángela y de hacerle confesar si realmente asesinó a su hermana Jana, juega su última bala (y nunca mejor dicho). Así, Curro secuestrará a punta de pistola a Lorenzo y lo llevará hasta la habitación secreta, donde ambos personajes llegarán a cotas insospechadas y se enfrentarán como nunca antes lo habían hecho.

Las consecuencias de ese secuestro serán del todo impredecibles tal y como anuncia La 1 de TVE. Y es que al final del episodio de 'La Promesa' del miércoles (724) habrá un giro de los acontecimientos que nadie espera. La ficción producida por Bambú se encamina hacia el final de su cuarta temporada y un trágico suceso cambiará la vida de los habitantes de palacio para siempre.

Como decimos, el capítulo del miércoles 26 de noviembre será especial. Y para realizarlo, se ha llevado a cabo un rodaje único, con una propuesta visual y musical inédita. Rodado en un solo día y en un solo decorado que fue cambiando y adaptándose en directo a las necesidades técnicas de la serie, algunas de sus tomas llegaron a durar más de 25 minutos.

Curro (Xavi Lock) y Lorenzo (Guillermo Serrano) son los protagonistas de este episodio monográfico que marcará un punto de inflexión en 'La Promesa', con guion de Josep Cister Rubio. Miguel Conde, Gustavo Gala, Natalia Sesé, María Gómez Lou y Tania Álvarez son los jefes de los principales departamentos encargados de llevar a cabo este reto. Y Álex Conrado ha compuesto la música de este capítulo, en la que la intriga y el thriller dominan una partitura muy arriesgada que mantiene la tensión desde el primer minuto hasta el último.

Evidentemente, se juega al despiste y se mantiene la incógnita, pero todo parece indicar que Lorenzo muere a manos de Curro. Las promociones de La 1 de TVE, en antena en los últimos días, dejan caer ese escenario: "Quien juega sucio, puede ser eliminado. El villano, fuera de juego", se indica en el spot promocional.

Además, Guillermo Serrano, el actor que interpreta a Lorenzo, apareció en 'D Corazón' este domingo para cebar algo "brutal". "No sé cómo deciros que lo que va a pasar en la serie esta semana es brutal, impresionante", advirtió previamente en sus redes sociales. A continuación, un avance de lo que se viene esta semana en 'La Promesa':