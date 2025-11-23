Avance semanal de 'La Promesa', capítulos del 24 al 28 de noviembre: Curro secuestra a Lorenzo y ¿le mata?

En el capítulo 722 de 'La Promesa' de este lunes, 24 de noviembre, Manuel, decidido a conocer la implicación de Lisandro en la empresa de Don Luis, confronta a Enora, quien niega saber nada y se distancia afectada. Toño y Manuel deciden esperar antes de actuar y averiguar si dice la verdad o miente. Simona y Candela intentan reconciliar a Enora y a Toño, sin éxito.

Por su parte, Martina se despide de Adriano, Ángela y Jacobo, pero antes de irse descubre que los niños tienen fiebre... Pía cuestiona la decisión de Samuel de dejar los hábitos por María Fernández, a quien también intenta hacerle ver la insensatez de la propuesta.

En paralelo, Leocadia reprende a Teresa por un fallo doméstico que, realmente, era responsabilidad de Petra. La polémica sobre Madame Cocotte continúa y Vera demuestra a Lope que su caída no ha ocurrido. Lorenzo lee en el periódico el anuncio público de su compromiso con Ángela quien, ante la presión de su madre y la marcha de Beltrán, no tiene más remedio que aceptar su destino.

Por último, Lorenzo humilla a Curro y este lo persigue con una gran furia contenida… El lacayo está decidido: se vengará de todo el daño que le ha causado el capitán y lo hará de una forma totalmente inesperada: secuestrándole.

Avance del capítulo 723 - Martes 25 de noviembre

Martina no se ha marchado de momento. Decide posponer su viaje hasta que los bebés se recuperen. Manuel todavía no ha descubierto la verdad sobre don Lisandro y la empresa de don Luis y Enora sigue sin arrojar luz al asunto.

El futuro de María Fernández junto a Samuel parece imposible: la conversación con Pía se materializa en un distanciamiento entre ellos. Madame Cocotte está lejos del fracaso: en cocinas son testigos de cómo su fama no para de crecer. ¿Cuál será el próximo paso?

Mientras en palacio crece la sombra de la duda sobre la repentina desaparición del capitán, Curro inicia su venganza: tiene secuestrado a Lorenzo en la habitación secreta y está dispuesto a acabar con él.

Avance del capítulo 724 (miércoles), entrega clave de 'La Promesa'

Curro inicia la venganza que tanto tiempo lleva esperando: tiene secuestrado al capitán en la habitación secreta de La Promesa y lo acusa de asesinar a Jana, de volver loca a su madre Eugenia hasta conseguir que se suicidara y de utilizar a Ángela con el único propósito de hacerle sufrir.

Decidido a hacer justicia y a forzar su confesión, Curro no duda en apuntar a Lorenzo con una pistola. El capitán, astuto, trata de confundir y ablandar el corazón de Curro, hablándole de su niñez y de su pasado en común. Afirma que hubo un tiempo en que su relación fue diferente. Su discurso termina haciendo mella en el muchacho.

Sin embargo, Curro logra recomponerse, reafirmándose en su férreo compromiso de conocer la verdad… ¡Y no duda en utilizar los métodos que sean necesarios para ello! ¿Terminará cometiendo una locura?

Avance del capítulo 725 - Jueves 27 de noviembre

La familia Luján se mantiene totalmente ajena a lo que ha ocurrido en la habitación secreta entre Curro y Lorenzo. ¿El muchacho ha sido capaz de matar al capitán? En el hangar, Enora propone a Manuel investigar el origen de la relación de don Luis con don Lisandro. El heredero acepta solo si ella está dispuesta a investigar con Toño.

La dentición de los bebés resulta más complicada de lo que parecía, pero sirve a Adriano y Martina para acortar distancias. En cambio, la joven y Jacobo siguen pasando momentos difíciles. Martina propone a su prometido volver a hablar de su relación cuando las aguas estén más calmadas...

La voluntad de los señores de ordenar una receta de Madame Cocotte revoluciona las cocinas. Finalmente, María Fernández toma una decisión: hablará con el padre del bebé que espera y le contará su situación.

Avance del capítulo 726 - Viernes 28 de noviembre

Lo que se ha producido en la habitación secreta de La Promesa es todo un misterio que pronto saldrá a la luz. Lope y Vera no consiguen que la Guardia Civil los tome en serio cuando van a denunciar el robo de las recetas. María Fernández le confirma a Pía que ha reculado respecto a la oferta de Samuel, quien se muestra un poco desubicado.

Enora y Toño comienzan a indagar sobre la inusual participación de don Lisandro en la empresa de don Luís. No obstante, Enora rompe el pacto e investiga por su cuenta, lo que enfada mucho a Toño. Ahora que los niños están recuperados, Jacobo pregunta a Martina sobre su futuro juntos. Cree que ha llegado el momento de decidir si se siguen queriendo como antes o no…