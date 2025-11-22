'La Promesa', avance capítulo del lunes 24 de noviembre: La locura que Curro piensa cometer contra Lorenzo

En el capítulo 721 de 'La Promesa' que hemos visto este viernes, 21 de noviembre, Lorenzo no puede responder al puñetazo de Curro porque Ángela aparece oportunamente. Martina anuncia su intención de irse unos días con una amiga a Sevilla y ni Alonso ni Jacobo consiguen retenerla.

Las cocineras comentan satisfechas la repercusión que ha tenido la última receta fallida de Madame Cocotte, un sentimiento que no comparte Vera, que cree que Lope debería dejarse de juegos y actuar seriamente contra el ladrón, que ya sabemos que es Santos.

Ni Toño ni las cocineras acaban de asumir la ruptura de la relación con Enora y cada uno la presiona de distinta manera. Manuel enfrenta a la joven por otro motivo: le pregunta si ella sabía que don Lisandro era el propietario de la empresa de don Luis. Ella lo niega.

Teresa se siente entre dos aguas en su trabajo de ama de llaves, ya que Cristóbal y Pía le dan consejos contradictorios… A Leocadia se le acaba el tiempo. No ha podido casar a su hija con Beltrán tras la fiesta de Lisandro y, ahora, debe tomar una drástica decisión que puede cambiar la vida de Ángela para siempre.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 722 - Lunes 24 de noviembre

Curro jamás aceptará la boda de Ángela con Lorenzo y hará lo que sea para evitarlo. Incluso cometer una locura. Y eso es lo que precisamente preocupa a Pía, muy inquieta con la situación límite que atraviesa el lacayo, fuera de sí. El hermano de Jana planea secuestrar al capitán de La Mata y ¿acabar con su vida?

Manuel desconfía de Enora y así se lo hace saber de nuevo a Toño. Pero no tiene pruebas de que esté mintiendo, así que no le parece tampoco justo condenarla sin pruebas. De modo que no va a tomar la decisión de despedirla del proyecto que están desarrollando juntos de momento.

Petra y Teresa tienen un rifirrafe en la zona de servicio de La Promesa. La señora Arcos se despista intencionadamente (o no) de algunas de sus labores y la nueva ama de llaves la reprende por ello. Tras enfriarse la relación por las falsas cartas de Catalina, Adriano acerca posturas con Martina y le dice que tanto él como sus hijos estarán a su vuelta, ya que la muchacha piensa marchar de La Promesa para ordenar su vida.

Samuel está dispuesto a abandonar su vocación de sacerdote por María, para hacerse cargo del bebé que espera. Y Candela y Simona intentan una reconciliación entre Enora y Toño, aunque se encuentran con un muro. La joven les pide que no se metan en esos asuntos.

Por su lado, Ángela, totalmente desesperada, se enfrenta a Leocadia y le pide que haga lo que sea para librarla de su aciago destino con Lorenzo, pero la señora de Figueroa lo ve inevitable. Después, la muchacha encara al capitán de La Mata y le asegura que nunca va a ser feliz con él. Algo que al militar le da igual, advirtiéndole de que esa boda será dentro de tan solo un mes.