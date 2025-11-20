'La Promesa', avance capítulo del viernes 21 de noviembre: Una drástica decisión cambia la vida de Ángela

En el capítulo 720 de 'La Promesa' que hemos visto este jueves, 20 de noviembre, la inesperada presencia de Lorenzo en la fiesta de Lisandro desbarata el plan de Ángela y Beltrán para contraer matrimonio esa misma noche. Pero eso no es todo: el capitán de la Mata exige a Leocadia algo inesperado. ¿De qué se trata? Alonso le revela a Manuel que… ¡el duque de Carvajal y Cifuentes es el socio mayoritario de la empresa de don Luis! ¿Cuál será el próximo paso del heredero?

Leocadia y Martina discuten por las cartas falsas y la muchacha amenaza con marcharse de La Promesa. En la zona de servicio, Petra sigue haciéndole la vida imposible a Teresa como nueva ama de llaves. Samuel está decidido a apoyar a María: propone a la doncella asumir la paternidad del niño y casarse con ella.

Lope celebra que el impostor que se hace pasar por Madame Cocotte cayera en su trampa. Descubrimos quién es la persona que copia las recetas: Santos. Curro y Lorenzo se enfrentan una vez más. Pero esta vez el lacayo no puede contener su rabia y acaba dando un puñetazo al capitán.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 721 - Viernes 21 de noviembre

Lorenzo no puede responder al puñetazo de Curro porque Ángela aparece oportunamente. ¿Qué consecuencias tendrá? Martina anuncia su intención de irse unos días con una amiga a Sevilla y ni Alonso ni Jacobo consiguen retenerla. Las cocineras comentan satisfechas la repercusión que ha tenido la última receta fallida de Madame Cocotte, un sentimiento que no comparte Vera, que cree que Lope debería dejarse de juegos y actuar seriamente contra el ladrón.

Ni Toño ni las cocineras acaban de asumir la ruptura de la relación con Enora y cada uno la presiona de distinta manera. Manuel enfrenta a la joven por otro motivo: le pregunta si ella sabía que don Lisandro era el propietario de la empresa de don Luis. ¿Cuál será su respuesta?

Teresa se siente entre dos aguas en su trabajo de ama de llaves, ya que Cristóbal y Pía le dan consejos contradictorios… A Leocadia se le acaba el tiempo. No ha podido casar a su hija con Beltrán tras la fiesta de Lisandro y, ahora, debe tomar una drástica decisión que puede cambiar la vida de Ángela para siempre.