'La Promesa', avance capítulo del jueves 20 de noviembre: Curro golpea a Lorenzo y la identidad del impostor

En el capítulo 719 de 'La Promesa' que hemos visto este miércoles, 19 de noviembre, A Ángela no le queda otra que despedirse de Curro prácticamente para siempre, pero el muchacho se muestra frío. Lope, Vera y las cocineras tienden una trampa a madame Cocotte, pero no consiguen que caiga. A pesar de ello, Lope no pierde la esperanza porque esconde un as bajo la manga.

La relación entre Martina y Adriano se resiente. El conde sigue muy dolido por la falsificación de las cartas. ¿Arreglarán sus diferencias? Don Luis sorprende a Manuel, Enora y Toño mandando una nueva pieza rectificada en muy poco tiempo.

Por su parte, María Fernández le cuenta a Samuel cuáles son sus planes de futuro respecto al padre del hijo que espera. La familia Luján disfruta, aparentemente, en la fiesta de Lisandro. Leocadia y Ángela no ven el momento de abandonar la celebración para iniciar el plan de boda secreta con Beltrán. Sin embargo, una inesperada llegada pone en peligro sus planes: ¡Lorenzo irrumpe por sorpresa en la fiesta! ¿Conseguirán celebrar, finalmente, el enlace?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 720 - Jueves 20 de noviembre

La inesperada presencia de Lorenzo en la fiesta de Lisandro desbarata el plan de Ángela y Beltrán para contraer matrimonio esa misma noche. Pero eso no es todo: el capitán de la Mata exige a Leocadia algo inesperado. ¿De qué se trata? Alonso le revela a Manuel que… ¡el duque de Carvajal y Cifuentes es el socio mayoritario de la empresa de don Luis! ¿Cuál será el próximo paso del heredero?

Leocadia y Martina discuten por las cartas falsas y la muchacha amenaza con marcharse de La Promesa. En la zona de servicio, Petra sigue haciéndole la vida imposible a Teresa como nueva ama de llaves. Samuel está decidido a apoyar a María: propone a la doncella asumir la paternidad del niño y casarse con ella.

Lope celebra que el impostor que se hace pasar por Madame Cocotte cayera en su trampa. ¡Descubrimos quién es la persona que copia las recetas! Curro y Lorenzo se enfrentan una vez más. Pero esta vez el lacayo no puede contener su rabia y acaba dando un puñetazo al capitán.