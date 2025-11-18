'La Promesa', avance capítulo del miércoles 19 de noviembre: Una trampa y un invitado indeseado

En el capítulo 718 de 'La Promesa' que hemos visto este martes, 18 de noviembre, Adriano descubre que Martina falsificó las cartas de Catalina para consolarlo y, tras una discusión, se aleja de ella. Jacobo y Alonso también confrontan a Martina, quien termina peleando, una vez más, con su prometido. Alonso sigue intentando convencer a Adriano de asistir a la fiesta del duque de Carvajal y Cifuentes, sin éxito.

Ángela y Curro sufren en silencio su separación previa a la boda secreta con Beltrán, cuya logística ultiman con Leocadia y Jacobo. En el hangar, Manuel, Enora y Toño descubren fallos graves en las piezas de don Luis. Alonso le propone a su hijo que rompa el acuerdo con el fabricante, pero el heredero decide darle otra oportunidad.

En las cocinas, el mareo de María Fernández genera alarma y Petra expresa su indignación por haber sido reemplazada por Teresa. Lope, Simona y Candela activan un plan para descubrir al impostor que roba las recetas. ¿Lo conseguirán esta vez?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 719 - Miércoles 19 de noviembre

A Ángela no le queda otra que despedirse de Curro prácticamente para siempre, pero el muchacho se muestra frío. Lope, Vera y las cocineras tienden una trampa a madame Cocotte, pero no consiguen que caiga. A pesar de ello, Lope no pierde la esperanza porque esconde un as bajo la manga.

La relación entre Martina y Adriano se resiente. El conde sigue muy dolido por la falsificación de las cartas. ¿Arreglarán sus diferencias? Don Luis sorprende a Manuel, Enora y Toño mandando una nueva pieza rectificada en muy poco tiempo.

Por su parte, María Fernández le cuenta a Samuel cuáles son sus planes de futuro respecto al padre del hijo que espera. La familia Luján disfruta, aparentemente, en la fiesta de Lisandro. Leocadia y Ángela no ven el momento de abandonar la celebración para iniciar el plan de boda secreta con Beltrán. Sin embargo, una inesperada llegada pone en peligro sus planes: ¡Lorenzo irrumpe por sorpresa en la fiesta! ¿Conseguirán celebrar, finalmente, el enlace?