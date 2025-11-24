Avance de 'ENA. Reina Victoria Eugenia', la serie creada por Javier Olivares, ante su estreno en La 1 de TVE

La miniserie 'ENA' que, a lo largo de seis capítulos, contará la convulsa vida de la reina Victoria Eugenia llega este lunes, 24 de noviembre, a la pantalla de La 1 de TVE. Creada por Javier Olivares ('El Ministerio del Tiempo') y basada en la novela homónima de Pilar Eyre, esta superproducción histórica recreará la historia de una monarca consorte que nunca se sintió aceptada ni querida, pero que jamás se rindió, y retrata, entretanto, una época que cambió el mundo (los primeros años del siglo XIX).

Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas: fumaba, vestía pantalón… Cuando descubre las continuas infidelidades del rey Alfonso XIII, no deja de ejercer como reina. Padeció la maldición de transmitir la hemofilia, para dolor de su marido ante la difícil sucesión dinástica que ello suponía. A cambio, mejoró la salud de muchos españoles con un trabajo que ha pasado a la Historia: la reconstrucción de la Cruz Roja.

Dirigida por Anaïs Pareto y Estel Díaz y con un guion que corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo, 'ENA' tiene en su reparto principal a Kimberly Tell, Joan Amargós y Elvira Mínguez. Junto a ellos, Lucía Guerrero, Raul Mérida, Juan Gea, María Morales, Pedro Mari Sánchez, Luisa Gavasa y Joaquín Notario.

En su estreno de este lunes, que tendrá lugar después de 'La Revuelta' de David Broncano, a eso de las 23:00 horas aproximadamente, La 1 de TVE ofrecerá doble episodio de 'ENA' en una noche especial titulada 'La gran noche de ENA'. Y en El Televisero te ofrecemos un avance de lo que se podrá ver.

Avance del estreno de 'ENA': 'Bodas de Sangre'

En 1905, Alfonso XIII viaja a Londres a pactar su matrimonio con Patricia de Connaught, pero es rechazado. En la misma fiesta, por mediación del marqués de Villalobar, el rey de España conoce a Ena y queda prendado de ella.

A partir de aquí se mandarán cartas de amor ante la oposición de la reina María Cristina, madre de Alfonso. Pero, gracias a las argucias de Eugenia de Montijo, madrina de bautizo de Ena, y del propio Villalobar, Alfonso y Ena logran llevar su amor a buen puerto.

En paralelo, Mateo Morral vuelve a España. Tras un viaje por Europa donde el joven anarquista se ha radicalizado, decide que, para cambiar España, ya no bastan las palabras.

El anuncio de la boda real entre Alfonso y Victoria Eugenia es el momento perfecto para pasar a la acción. Así, el 31 de mayo de 1906 se cruzarán ambas historias en un atentado que marcará la Historia de España.





