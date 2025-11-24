Gala 10 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de las segundas hogueras para los chicos y chicas

En directo
Esta noche, los chicos tendrán que tomar una decisión crucial ante el castigo sin imágenes para Gilbert
¡Muy atentos! La décima entrega de ‘La Isla de las Tentaciones’, que Telecinco emitirá esta noche, arrancará con la hoguera de los chicos, en la que no estará presente Gilbert, sancionado tras su comportamiento en la anterior cita ante el fuego. Serán sus compañeros quienes vean todas las imágenes de Claudia en Villa Playa. ¿Cómo reaccionarán ante lo que vean? ¿Decidirán contarle a Gilbert lo que han visto? Esta decisión podría variar el rumbo de la aventura para el protagonista.
El avance explosivo de la próxima gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
Mucho ojo a lo que se nos viene hoy lunes porque el avance que pusieron al final de la última gala es CINE con la segunda hoguera de chicas. Así, Claudia se desesperará tras ver a Gilbert y Helena incluso tratará de huir y colarse en Villa Montaña. Pero si hay alguien que explotará será Almudena tras ver a Darío con Cristina. «No te has visto ahí en la puta vida, hijo de la grandísima puta. ¡Darío que has hecho!», reaccionará la malagueña. También Sandra explotará contra Juanpi pero es sin duda Mayeli la que protagonizará el momento de la noche con su marcha. «Yo me voy de aquí», va a clamar desesperada.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
¿Quiénes son todos los solteros y solteras tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores:
¿Quiénes son las cinco parejas que participan en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. A ellos se sumó después una quinta pareja, Álvaro y Mayeli, que sustituyeron a Lorenzo y Nieves tras su expulsión disciplinaria. Toda la información de las parejas:
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy lunes la Gala 10 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ con Sandra Barneda como presentadora emitirá su décimo capítulo este lunes, 24 de noviembre, y se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su gala 10 se prolongará durante todo el prime time y acabará la emisión a las 00:30 horas.
El programa 10 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy lunes 24 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del décimo programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir el desenlace de la hoguera de los chicos y una dramática segunda hoguera para las chicas, donde se van a infringir las normas básicas del programa.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a suceder esta noche en la Gala 10 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
