Gala 10 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de las segundas hogueras para los chicos y chicas

Esta noche, los chicos tendrán que tomar una decisión crucial ante el castigo sin imágenes para Gilbert

¡Muy atentos! La décima entrega de ‘La Isla de las Tentaciones’, que Telecinco emitirá esta noche, arrancará con la hoguera de los chicos, en la que no estará presente Gilbert, sancionado tras su comportamiento en la anterior cita ante el fuego. Serán sus compañeros quienes vean todas las imágenes de Claudia en Villa Playa. ¿Cómo reaccionarán ante lo que vean? ¿Decidirán contarle a Gilbert lo que han visto? Esta decisión podría variar el rumbo de la aventura para el protagonista.