David Broncano hace una inesperada propuesta a Mariló Montero en 'La Revuelta' y sorprende con sus palabras

David Broncano quiere recibir a Mariló Montero en 'La Revuelta'. En esta ocasión, como ganadora de 'MasterChef Clelebrity'. Y es que la presentadora se alzó con la victoria el pasado lunes frente a Miguel Torres, pese a sus críticas a TVE, a la que acusó de "sanchista" y de estar muy politizada.

Esta invitación de Broncano a Mariló para que acuda al programa de La 1 llega dos meses después de su anterior y polémica visita. Presentador e invitada protagonizaron un tenso momento por su disparidad de opiniones. Ella fue muy crítica con la cadena pública y, además, pidió el regreso de los toros a TVE, algo con lo que él no estaba nada de acuerdo.

Este martes, 18 de noviembre, Broncano ha analizado en 'La Revuelta' lo ocurrido la noche anterior. "Ayer fue la final de 'MasterChef' y nuestra amiga Mariló Montero se alzó con el título de ganadora", informó el cómico, por si todavía alguien no se había enterado. Tras lo cual, aseguró que tienen previsto invitarla más adelante: "Estaría bien invitarla, pero dos veces en dos meses…".

Broncano sobre Mariló Montero: "Le tengo cariño"

"A lo largo de la temporada y en condición de ganadora de 'MasterChef' viene y ese día acuchillamos aquí una vaquilla o algo", añadió el presentador, tirando de ironía por la defensa que Mariló hizo de la tauromaquia durante su anterior visita. Antes de comenzar con el programa de este martes, Broncano quiso felicitar públicamente a la ganadora, a la que, pese a todo, le tiene "cariño": "Le mandamos un beso y muchas felicidades. Yo le tengo cariño".

En la entrega de este martes, el presentador recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba 'La Revuelta', a Lolita Flores y a los actores Motaz Malhees y Saja Kilani. La primera no dudó en contestar a las preguntas clásicas con gran sentido del humor. Así, reconoció que lleva tres años sin mantener relaciones sexuales, ya que "no encuentra a nadie que le suba los calores", además de que con los años se ha vuelto más exigente. Eso sí, confesó que se masturba de vez en cuando.

Lolita carga contra Montoro en 'La Revuelta': "Espero que lo pague"

Respecto a la pregunta del dinero, fue la propia actriz la que le pidió a Broncano que le preguntase por su patrimonio. Lolita se sinceró sobre su complicada situación económica: "Mi patrimonio se lo llevó Cristóbal Montero (exministro de Hacienda), me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa". Es más, aseguró que muchos artistas sufrieron "una caza de brujas" en aquella época.

"El señor Montoro se llenó muy bien los bolsillos. Él está imputado porque todo ese dinero que se llevó lo desvió para otras personas. Espero que este señor lo page de alguna manera", afirmó la artista. Cabe recordar que el exministro del PP está siendo investigado por presuntas irregularidades fiscales. "No me va a devolver los 2 millones de euros que me quitó, entre mi casa y muchas cosas más. Desde luego, yo no los tengo", lamentó la invitada.

Tal y como confesó a Broncano, la hermana de Rosario Flores todavía sigue arrastrando las consecuencias de esas inspecciones de Hacienda. "Vivo de alquiler y vivo de mi trabajo, pero el patrimonio maravilloso que tengo es mi familia y el público que me llena los teatros", sentenció.