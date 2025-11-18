Así fue el tenso reencuentro con duelo de 'zascas' de Broncano y su exnovia Paula Badosa en 'La Revuelta'

Este lunes, 17 de noviembre, David Broncano ha comenzado la semana recibiendo en 'La Revuelta' a la tenista Paula Badosa. Para el que no lo sepa, ambos mantuvieron una relación sentimental en el 2020, que finalizó apenas un año después. Por lo que este reencuentro en el programa de La 1 prometía.

La tenista es una gran admiradora de la actriz Candela Peña. Conocedor de esta admiración, Broncano consiguió que la intérprete acudiese al programa para recibir a la invitada. Cuando esta entró en el Teatro Príncipe Gran Vía, corrió a abrazar a la actriz. Tan emocionada se mostró, que incluso se olvidó de saludar al presentador, lo que le sirvió para lanzarle un primer zasca: "Has tardado cinco minutos en saludarme. Era como si no estuviese aquí". "Es que tenía mucha emoción, a ti te veo más a menudo", le espetó ella.

Tras este emocionante momento, Candela Peña abandonó el plató para dejar que Broncano entrevistase a su expareja. Paula Badosa le obsequió con unas deportivas. Además, confesó que le había encantado el tema de Rosalía 'La Perla', una canción de despecho con dardos hacia sus exparejas que, para muchos, fue un zasca de la tenista al presentador. Este comentario provocó las risas de todos los presentes. Lejos de quedarse callado, el jienense replicó: "Últimamente estoy viendo a miles y miles de chicas diciendo que les gusta mucho 'La Perla'".

Cruce de dardos entre Broncano y Paula Badosa

Aunque, sin lugar a dudas, lo más esperado de la entrevista fue las preguntas clásicas. Aunque en un primer momento la invitada se resistió a contestar, finalmente acabó 'pasando por el aro'. "¿Has confirmado que estás soltera?", quiso saber Broncano. A lo que ella respondió: "No, pero se sabe. Saltó la noticia y ya está". Tras esto, ha reconocido que su vida sexual en estos momentos es muy tranquila.

Respecto al dinero que tiene en el banco, Paula Badosa no dudó en presumir de su gran patrimonio, lanzándole un nuevo zasca a su expareja: "Sigo teniendo más dinero que tú, me da igual donde hayas firmado aquí. Sigo teniendo más que es lo que me importa". Gracias a los premios acumulados durante su carrera deportiva, Broncano ha estimado la fortuna de la tenista en unos 20 millones de euros. Algo que ella no ha negado.

Sin embargo, el presentador le devolvió el dardo asegurando que él puede trabajar en la televisión hasta los 78 años, algo que los tenistas no pueden hacer. "Lo malo es que yo voy a trabajar 40 años más. Tú como deportista no vas a poder estar tantos años acumulando dinero. Yo haciendo las tonterías que hago puedo tirarme toda la vida si quiero", sentenció con ironía.