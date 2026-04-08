'La Promesa', ante una programación desfavorable en las tardes de La 1 de TVE, monopoliza las audiencias en diferido

Aunque con una clara pérdida de fuelle, 'La Promesa' continúa siendo la punta de lanza de las tardes de La 1 de RTVE a pesar de que en estos más de tres años en antena ha sufrido incontables cambios de horario: de comenzar sus emisiones a las 16:30 horas a ocupar ahora la franja de 18:40 a 19:40 horas. Un tramo de la tarde muy desfavorable y más ahora que se altera el consumo por el buen tiempo.

Los espectadores han demostrado una gran fidelidad, sí, aunque es cierto que su horario actual y su estancado guion han pasado factura, mermando en cierta medida los datos. Aun así, la ficción de época protagonizada por Xavi Lock (Curro), Arturo García Sancho (Manuel) o Isabel Serrano (Leocadia) mantiene un imbatible liderazgo frente a sus inmediatos competidores (Antena 3 y Telecinco).

De hecho, este pasado mes de marzo ha ampliado la ventaja con un promedio del 12,4% de cuota de pantalla y con 925.000 espectadores de media, que ascienden hasta 1.215.000 si a la audiencia lineal añadimos el seguimiento en diferido, que es descomunal.

Precisamente en esta modalidad de consumo es donde vamos a poner el acento, pues 'La Promesa' ha colonizado el ranking de las 25 emisiones más vistas de marzo de 2026 en diferido. Concretamente ha logrado colarse en 19 de ellas según la tabla de resultados que ha publicado Hugo Carabaña, especialista en audiencias en la consultora audiovisual GECA.

Los registros en telespectadores de la serie producida por RTVE en colaboración con Bambú Producciones han oscilado entre los 260.000 y los casi 370.000 en 19 de los capítulos emitidos el pasado mes, dejando muy pocas opciones a otras ofertas televisivas.

Tan solo se cuelan la película documental 'Flores para Antonio' de Movistar Plus+, que encabeza la lista con 414.000 televidentes, el partido del Real Madrid y el Manchester City de la Champions League o dos emisiones de 'Sueños de libertad', el serial vespertino de Antena 3.

Con todo, la hegemonía de 'La Promesa' en diferido se consolida cada vez más, y en este repunte del consumo bajo demanda tendría mucho que ver el contraproducente horario en La 1. Un horario que empuja a un importante sector de su audiencia a disfrutar de la ficción en otro momento del día a tenor de los datos.