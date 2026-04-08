Qué ver esta noche en TV: Del estreno de 'Mask Singer 5' en Antena 3 con grandes novedades a la semifinal de 'Top Chef' en La 1

Este miércoles 8 de abril, el prime time de las cadenas de televisión está marcado por el regreso de uno de los programas revelación de los últimos años como 'Mask singer' en Antena 3 así como por la semifinal de otro gran formato de entretenimiento como es 'Top Chef' en TVE.

En El Televisero, te repasamos a modo de guía todas las ofertas que emiten La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta este miércoles por la noche justo después de las ofertas de access prime time:

La 1: semifinal de 'Top Chef' (23:00 horas)

En La 1 podremos disfrutar de la semifinal de 'Top Chef: dulces y famosos' a partir de las 23:00 horas. Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Natalia, Ivana Rodríguez y Roi Méndez son los concursantes que lucharán por llegar a la final del programa presentado por Paula Vázquez.

El noveno programa será uno de los más emotivos de 'Top Chef: Dulces y Famosos'. Los participantes recibirán la visita de sus familiares, que cocinarán junto a ellos y serán un apoyo fundamental en un momento decisivo de la competición, aportando emoción, motivación y recuerdos compartidos.

Tras este paréntesis cargado de sentimientos, la calma desaparecerá y regresará la máxima tensión con la temida Caja Negra, un reto que exigirá precisión, organización y nervios de acero. En esta prueba, los aspirantes deberán levantar una exigente torre de éclairs, cuidando estructura, equilibrio y acabado, conscientes de que cualquier error puede costarles el pase a la gran final. Este episodio combinará emoción y presión extrema en la recta final del concurso.

La 2: 'Captcha: no soy un robot' (22:20 horas)

La 2 emitirá a partir de las 22:20 horas una nueva entrega del concurso 'Captcha: no soy un robot' presentado por Rodrigo Vázquez. Y curiosamente, la invitada famosa que visitará el programa es una de las concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos': Samantha Ballantines. Justo después, La 2 ofrecerá nuevos episodios de la serie italiana 'El comisario Montalbano'.

Antena 3: estreno de la quinta edición de 'Mask singer' (23:15 horas)

Por su parte, Antena 3 estrenará la quinta edición de 'Mask singer' a partir de las 23:15 horas. Micrófono, Loro, Chihuahua, Semáforo, Labios y Momia serán las máscaras encargadas de inaugurar esta nueva edición del formato, uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años.

Arturo Valls seguirá siendo el maestro de ceremonias de este gran show, al que se incorporan Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Ellos integran el equipo de investigadores de esta nueva edición, junto a Ana Milán, que continúa una temporada más.

Cuatro: Toñi Moreno, Blas Cantó y Ada Colau, entre los invitados de 'Ex. La vida después' (23:00 horas)

Cuatro emite a partir de las 23:00 horas la cuarta entrega de 'Ex. La vida después' en la que Ana Milán propone una reflexión sobre cómo es la vida después de salir del armario, cuáles son los miedos que surgen antes de dar ese paso y si la sociedad está haciendo lo suficiente para evitar la discriminación por orientación sexual.

Toñi Moreno abre su corazón en un encuentro marcado por la complicidad con Ana desde el primer momento y comparte aspectos de su vida sobre los que no había hablado públicamente hasta ahora. La presentadora recuerda cómo se sintió cuando Laura Pausini la sacó del armario de forma involuntaria en un programa de televisión y cómo la maternidad ha sido clave para reafirmarse y seguir adelante sin dar un paso atrás.

El programa reúne también a Ada Colau y Jaime de los Santos, dos representantes políticos con sensibilidades ideológicas distintas que comparten con Ana Milán su experiencia al salir del armario y reflexionan sobre los retos pendientes para construir una sociedad en la que todas las sensibilidades tengan cabida.

La entrega se completa con el testimonio de Blas Cantó, que aborda la homofobia en la industria musical y recuerda las dificultades a las que tuvo que enfrentarse en sus inicios como miembro del grupo Auryn.

Telecinco: nueva entrega de 'First Dates Gourmet' (23:00 horas)

Telecinco seguirá apostando por 'First Dates' para rellenar todo su prime time del miércoles con su nueva versión 'Gourmet' después de que la cadena haya decidido retirar el dating show de Carlos Sobera del access prime time diario para estrenar la décima edición de 'La isla de las tentaciones' y mantener 'Horizonte' en el access de Cuatro.

La Sexta: nuevo especial de 'El objetivo' (23:00 horas)

Este miércoles, a partir de las 23:00 horas en laSexta, Ana Pastor vuelve a ponerse al frente de un especial de 'El Objetivo' para repasar la última hora de la actualidad política internacional.

En las próximas horas termina el ultimátum de Donald Trump a Irán: ¿y ahora qué? Tras las últimas declaraciones del Presidente de Estados Unidos, la tensión crece con el Oriente Medio como escenario clave. Ana Pastor analiza la situación en directo con los mejores expertos en este especial de 'El Objetivo'.