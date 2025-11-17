¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 17 de noviembre?

Tras despedir la semana pasada con Josema Beast, Antoni Daimiel y Guille Giménez después de la histórica visita de Rosalía hace siete días, David Broncano abrirá una nueva semana en TVE con un nuevo programa este lunes en su horario habitual a partir de las 21:45 horas.

Lo hará eso sí antes de que este martes 'La Revuelta' vuelva a tener que cambiar de horario en la parrilla de La 1 con motivo de la emisión del partido entre España y Turquía. Así, el espacio de David Broncano se emitirá justo después del encuentro en lugar de 'Late Xou', que tendrá que dejar su hueco.

¿Quién visita 'La Revuelta' este lunes?

¿Pero quién visita hoy lunes, 17 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? Cabe decir que 'El Hormiguero' recibirá este lunes en el plató a Gotzon Mantuliz y Maro Vaquerizo para desvelar todos los detalles de 'Cazadores de Imágenes', el nuevo espacio de La Sexta.

Por su parte, David Broncano podría recibir a uno de los protagonistas de la cartelera de estrenos de este pasado fin de semana. Así, el espacio de La 1 podría contar en su plató en TVE con Ernesto Alterio y Pilar Castro, dos de los protagonistas de 'Todos los lados de la cama', que llegó a los cines el pasado viernes.