Estos son los 6 invitados de 'El Hormiguero' la semana del 17 al 20 de noviembre en Antena 3 contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 17 al jueves 20 de noviembre a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador se reencontró con Andy Morales, por primera vez en solitario, recibió finalmente a Marc Márquez tras su accidente, volvió a llenar el plató con la música de Pablo Alborán y despidió la semana de la mano de Mariano Rajoy, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, que visitarán a Pablo Motos para presentar 'Cazadores de imágenes', su nuevo programa en La Sexta. El martes queda reservado para Álvaro Morte, que acudirá al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de su nueva serie en Movistar Plus+.

El miércoles llega el turno de Los Morancos, que visitarán una vez más el programa de las hormigas para adelantar todo lo posible sobre 'Bis a bis', su obra de teatro actual y la que están creando. El jueves, Marta Sánchez será la encargada de cerrar la semana de entrevistas con motivo de la publicación de su álbum que celebra sus 40 años en la música.

Lunes 17 - Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo

El lunes, 'El Hormiguero' arrancará su nueva semana de entrevistas de la mano de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, que visitan el espacio de Pablo Motos para desvelar todos los detalles de 'Cazadores de Imágenes', el nuevo espacio de La Sexta. El cantante acudirá así junto al diseñador, que recorre distintas partes del mundo en este nuevo formato junto a distintas estrellas para fotografiar a especies en su hábitat natural.

Martes 18 - Álvaro Morte

El martes, Álvaro Morte regresará al espacio de Antena 3 para presentar 'Anatomía de un instante', la nueva serie que protagoniza en Movistar Plus+ y que llegará a la plataforma el próximo 20 de noviembre. La ficción repasa uno de los momentos más cruciales de la historia de nuestro país: la transición democrática y el actor da vida a Adolfo Suárez.

Miércoles 19 - Los Morancos

Los Morancos serán los encargados de la noche del miércoles en 'El Hormiguero', donde presentará una vez más su espectáculo 'Bis a bis', con el cual continúan triunfando por toda España y harán próximamente parada en el Teatro Capitol de Madrid. A su vez, el dúo cómico adelantará algún que otro detalle sobre la nueva función de humor que se encuentran diseñando.

Jueves 20 - Marta Sánchez

El jueves, Marta Sánchez será la encargada de despedir la semana de entrevistas reencontrándose con Pablo Motos para presentar el álbum recopilatorio de sus 40 años de carrera. Su nuevo trabajo discográfico, en el que recoge sus mayores éxitos de entre 1985 y 2025 estará disponible el próximo 21 de noviembre e incluye temas nuevos y colaboraciones.