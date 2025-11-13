David Bustamante se planta ante la indiscreción de Broncano en 'La Revuelta': "No te lo voy a decir"

David Bustamante ha regresado este miércoles a 'La Revuelta' para presentar 'Inédito', su nuevo álbum de estudio que vio la luz a finales de octubre. El intérprete se ha reencontrado así con David Broncano casi un año después de su primera visita al espacio de TVE, y su segunda parada en el programa ha atravesado un momento de especial tensión cuando el humorista ha sobrepasado los límites tratando de airear un detalle demasiado íntimo del artista.

"Ya que he llegado a trece colonias, vamos a seguir", ha anunciado el invitado nada más sorprender al presentador con una de sus fragancias mientras le daba su regalo de la noche. "¿Puede ser que tengas más colonias que discos?", le preguntaba entre risas Ricardo Castella mientras el cantante continuaba esparciendo la colonia por el público y los miembros del programa.

David Bustamante tiene que parar los pies a Broncano por lo que intenta desvelar en 'La Revuelta'

Así, David Broncano no ha dudado en retomar su disputa con David bustamante por el negocio de las fragancias como en cada una de sus visitas. "Yo llevo años desarrollando un producto que, me sabe mal contártelo, pero puede ser la caída del imperio de Bustamante", ha vacilado el humorista. "Yo voy a llevar tu táctica al extremo, que es venderla en garrafas de 10 litros a un euro, la compras y te da para 15 años", aseguraba entre risas el presentador.

"No creo que veamos ninguno la caída del imperio Bustamante."

Sin embargo, la conversación ha derivado en el uso del transporte público que el intérprete suele hacer, confesando que solo coge el metro cuando está fuera de España, pues en Madrid le resulta imposible pasar desapercibido. "Ahora cojo mucho el autobús urbano", ha confesado el cantante sin esperar la encerrona que el comunicador iba a iniciar.

"¿Qué autobús, qué línea es?", le preguntaba el conductor de 'La Revuelta' mientras David Bustamante cambiaba su gesto. "No te lo voy a decir", ha aseverado de manera cortante el invitado, cada vez más serio. "Lo puedo intuir, porque tú vivirás allí en la zona oeste de Madrid, la zona de dinero...", ha comenzado a señalar el presentador antes de que este le cortase de lleno.

"Bueno, si quieres doy la dirección de donde vives tú", ha espetado entonces el artista, parando los pies a David Broncano ante la indiscreción de tratar de destapar en televisión su dirección personal. "Bueno pero serán los autobuses verdes...", ha continuado el humorista desoyendo las quejas del presentador, que no ha logrado sonsacarle ninguna pista sobre su ruta habitual de transporte público, tan solo que reside "a las afueras" de la capital.