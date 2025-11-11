David Broncano pronuncia las consecuencias de la entrevista de Rosalía en 'La Revuelta' un día después

La entrada de David Broncano al escenario de 'La Revuelta' de este martes ha estado aún más cargada de emoción y euforia que de costumbre. Tras firmar su máximo histórico de audiencia con la visita de Rosalía este lunes, el presentador ha regresado para celebrarlo junto a su audiencia dedicando unas palabras a la intérprete y a las estrellas que participaron en el sktech viral.

Tras agitar el bombo, charlar con su audiencia y saludar a su equipo como cada noche, el conductor de 'La Revuelta' no ha tardado en celebrar el histórico 20,4% de cuota de pantalla que consiguieron este lunes, congregando a 2.706.000 espectadores gracias a la visita de la intérprete catalana. "Sin darle mucha importancia...", ha comenzado subrayando antes de que el público estallase entre vítores.

David Broncano dedica unas palabras a Rosalía y las estrellas invitadas de este lunes en 'La Revuelta' tras su dato histórico

"Quería simplemente agradecer a Rosalía, que vino ayer al programa y se batió el pico de audiencia histórico del programa", ha señalado entonces David Broncano arrancando los aplausos entre los espectadores del teatro. "También quería agradecer a Pedro Almodóvar, Javier Calvo, Manuela Carmena, María Escoté, Alexia Putellas, Joan Pradells, La Zowi y demás porque vinieron también todos e hicieron un programa...", ha sentenciado el humorista.

Fuimos bendecidos por Rosalía y hay que estar agradecidos a ella y a todos los implicados que hicieron posible lo de ayer porque hubo mucho trabajo detrás #LaRevuelta pic.twitter.com/YhoVWGRKB9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2025

Pero tras celebrar su triunfo sin precedentes en el access prime time, su equipo no ha tardado en lanzar algún que otro dardo contra su competencia de la noche. "Yo luego vi 'El Hormiguero' tío...", ha bromeado Grison antes de hacer referencia al invitado con el que Pablo Motos trató de hacer sombra al fenómeno Rosalía. "¿No viste a Andy? Hablando de Lucas...", ha insistido el colaborador.

"Se han peleado, lo que nunca pensamos que sucedería, Andy hablando de Lucas mal...", comentaba entonces con sorna David Broncano mientras Ricardo Castella y su compañero continuaban bromeando sobre las duras declaraciones del cantante sobre el declive de su relación con la otra mitad del dúo. "A lo mejor les ponían tres mediasnoches en el camerino y Lucas se comía dos...", bromeaba Grison.

Y más tarde, al recibir a Paula Vázquez en el escenario como invitada de la noche, la presentadora tampoco ha dudado en felicitar al humorista por su importante logro. "Enhorabuena qué programón, un 20% por el amor de Dios... Cómo fue ese plano secuencia eh... Se me caía la baba", ha sentenciado la conductora de 'Hasta el fin del mundo' entre aplausos del público. "Se ensayó solo una vez", ha confesado el presentador dejando atónita a la comunicadora. "No me lo creo", ha señalado.