¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 11 de noviembre?

Tras arrancar la semana por todo lo alto de la mano de Rosalía, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano consiguió firmar la entrega más vista de su historia gracias a la visita de la intérprete catalana, que acudió este lunes por primera vez al espacio de TVE para presentar su cuarto álbum de estudio 'LUX'.

La esperada visita de la artista se tradujo en un histórico dato de audiencia, con un 20,4% de share y 2.706.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 15,3% de share y 2.046.000 espectadores gracias a la primera entrevista de Andy Morales tras la ruptura de Andy y Lucas. Por otra parte, 'La isla de las tentaciones 9' consiguió un 10,1% de cuota de pantalla y 1.344.000 seguidores en su franja express.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 11 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Marc Márquez, que regresa finalmente al espacio de Antena 3 meses después de cancelar su primera visita de la temporada a raíz de la aparatosa lesión que sufrió durante una competición. Por su parte, David Broncano podría recibir a Paula Vázquez.

La presentadora podría visitar por primera vez el espacio del humorista este lunes para desvelar todos los detalles restantes sobre 'Hasta el fin del mundo' antes de su estreno de este miércoles en La 1. La comunicadora destapará así todos los secretos del 'Pekin Express' de TVE que ha conseguido que famosos de la talla de Yolanda Ramos, Rocío Carrasco o Alba Carrillo se embarquen en una aventura sin precedentes.