Incredulidad ante lo ocurrido con Rosalía y David Broncano antes de grabarse 'La Revuelta' en plena calle

David Broncano ha dado el campanazo este lunes al conseguir la primera entrevista de Rosalía en televisión tras el lanzamiento de su nuevo disco, "Lux" del que están hablando en todo el mundo. Con ello, 'La Revuelta' le ha quitado a 'El Hormiguero' una de las entrevistas más buscadas por todos los medios.

Es además la primera vez que la artista catalana acuda al programa del jienense, que se emite en La 1. Y sin duda su aparición se perfila como uno de los grandes acontecimientos televisivos de esta temporada.

Y para muestra la revolución que ha generado Rosalía a su llegada al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid en el que se graba cada día 'La Revuelta'. Las cámaras de Europa Press han captado la entrada de la catalana junto a David Broncano y las imágenes están dando la vuelta a las redes sociales.

En el vídeo, se puede ver como David Broncano acompaña a Rosalía mientras la cantante llega al teatro con una maleta. Todo mientras las inmediaciones del recinto estaba lleno de fans de Rosalía volviendo a revolucionar así el centro de Madrid después de que hace unas semanas se desatara el caos con una presentación de la portada en Callao de forma improvisada.

Ahí resisten, esperando a Rosalía...#LaRevuelta de la esquina. pic.twitter.com/Z6IyCFQbMf — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) November 10, 2025

Por si fuera poco, parece que José y David Muñoz, los componentes de Estopa también visitarán 'La Revuelta' de David Broncano este lunes pues también han sido pillados entrando al teatro en el que se graba el programa minutos después de que el cómico jienense y Rosalía entraran. ¿Sorprenderán con una actuación conjunta o coincidirán en el escenario antes de sus entrevista?

A su salida de la grabación de 'La revuelta', también se ha podido ver a Rosalía acercándose a los fans que estaban allí congregados firmando autógrafos y algunos de los discos.