Muchos ven un claro dardo de Rosalía hacia Pablo Motos por estas palabras al despedirse en 'La Revuelta' 

Después de que el lanzamiento de "Luz", su último disco se haya convertido en todo una revolución a nivel mundial, Rosalía ha visitado este lunes 'La Revuelta' de David Broncano en la que ha sido su primera visita al formato de TVE.

Con ello, la cantante ha elegido 'La Revuelta' para su primera gran entrevista en televisión después de estar haciendo de nuevo historia en el mundo de la música con su nuevo CD por encima de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Además la visita de Rosalía al programa de David Broncano ha contado con un insólito arranque repleto de estrellas para recibir a la cantante como Pedro Almodóvar, los Estopa o Manuela Carmena, y que ha sido calificado de forma atronadora por los espectadores como "historia de la televisión".

Rosalía ha hablado con David Broncano de todo el fenómeno que ha supuesto su nuevo álbum, que además ha publicado hasta en 14 idiomas diferentes provocando que todo el mundo haya hablado de ella. También ha hecho gala de su naturalidad, dando clases de canto al presentador o sincerándose sobre su proceso de espiritualidad para su disco.

Antes de finalizar su entrevista, Rosalía ha descrito cómo se ha sentido en su más de una hora de entrevista con David Broncano. "Me lo he gozado. Nunca había estado en un programa tan a gusto. Se siente como estar en el sofá de tu casa, literal, hablando con un amigo. Y eso es muy valioso", ha concluido la cantante.

«Me lo he gozado. Nunca había estado en un programa tan a gusto. Se siente como estar en el sofá de tu casa hablando con un amigo"



fua ❤️ pic.twitter.com/Sm2nmefRM9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Estas elocuentes palabras de Rosalía han puesto el broche final a su entrevista de 'La Revuelta' y muchos espectadores en 'X' han visto un claro dardo a Pablo Motos y 'El Hormiguero':

