Jordi Évole difunde el veredicto más grandilocuente que se ha hecho sobre Rosalía tras 'La Revuelta'

Jordi Évole ha compartido el mensaje que el periodista Juanma Lamet publicó en la red social X tras la apoteósica visita de Rosalía a 'La Revuelta' de David Broncano, que se saldó con récord histórico de audiencia para el formato de entretenimiento de La 1 de TVE.

El fenómeno mundial que representa la artista catalana se vio cristalizado en esos rompedores resultados de audiencia, demostrándose el brutal poder de convocatoria que posee Rosalía, para muchos la mejor artista española en la actualidad.

Al respecto, Juanma Lamet hizo una lectura muy potente para explicar el porqué de la transversalidad que ha logrado Rosalía. "Es lista como Lola Flores, innovadora como Morente, arrebatada como Bambino, icónica como Lole y Manuel, entrañable como las Vainica (Doble), honda como Cecilia, original como (Jaume) Sisa. Ha puesto a toda España a escuchar vanguardia atravesada de flamenco", ha escrito el periodista al comparar el amalgama de estilos que aúna Rosalía.

Esta incontestable lectura a la hora de hablar de la joven cantante y del hito que ha conseguido con el álbum 'Lux' ha representado a Jordi Évole. Por eso, el periodista y comunicador de La Sexta no ha dudado en divulgar la publicación en su cuenta oficial.