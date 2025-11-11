Pilar Eyre pone el acento en este momento de Rosalía en 'La Revuelta' y usa dos palabras inequívocas

'La Revuelta' de David Broncano hizo este lunes historia en varios sentidos. Por un lado, porque consiguió su máximo histórico con la visita de Rosalía al marcar un espectacular 20,4% y 2,7 millones de espectadores.

Y por otro por la histórica imagen de la junta de vecinos en la que participaron estrellas como Pedro Almodovar, Carmen Machi, Alexia Putellas, Javier Calvo y Estopa, entre otros. Son muchos los que se han pronunciado sobre este tema y una de ellas ha sido Pilar Eyre.

Lo único que algunos espectadores echaron en falta fue una actuación en vivo de la cantante, como suele ser habitual en el espacio de David Broncano cada vez que son artistas los que se suben al escenario. No obstante, Rosalía si que entonó a cappella un trozo de una de las canciones de "Lux", su último álbum.

🎤 Rosalía canta LA PERLA, nuevo tema de "LUX" #Larevuelta pic.twitter.com/6LZUGCxgX5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

"Misma pasión y genialidad"

Y es precisamente en ese instante sobre el que se fijó Pilar Eyre, tal y como la periodista y escritora de la novela en la que está basada 'ENA', la serie que lanzará La 1 próximamente, confesó en su cuenta de "X".

"Lo de ayer, Rosalía cantándole a Broncano en 'La Revuelta' me recordó un poco a cuando María Jiménez le cantó a Jesús Quintero "Letra de cambio". Distinto talante pero la misma pasión y genialidad", destaca Pilar Eyre con estas dos últimas palabras inequívocas.