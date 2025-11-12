¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 12 de noviembre?

Tras recibir por primera vez a Paula Vázquez y reencontrarse con Aitor Francesena, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano recibió a la presentadora para conocer todos los detalles de 'Hasta el fin del mundo', el nuevo reality de aventura de TVE que llegará a La 1 este miércoles. Y despidió la noche entrevistando de nuevo al campeón mundial de surf adaptado.

La visita de la presentadora y el surfista se tradujo en un 13.7% de share y 1.713.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró recuperar su liderazgo tras la histórica visita de Rosalía al espacio de este lunes, anotando un 16.9% de share y 1.095.000 espectadores gracias a la visita de Marc Márquez. Por su parte, la segunda entrega semanal de 'La isla de las tentaciones 9' anotó en Telecinco su récord en la franja, firmando un 11% de cuota de pantalla y 1.382.000 seguidores.

El invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 12 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Pablo Alborán, que regresa al espacio de Antena 3 tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio 'KM 0' y su debut como actor en la segunda temporada de 'Respira', ya disponible en Netflix. Por su parte, David Broncano podría recibir a Lucas González.

Entre risas, el presentador confesó a Paula Vázquez durante su visita que este miércoles la entrevista se alargaría más de lo habitual ya que iban a recibir a la otra mitad de Andy y Lucas en respuesta a la comentada entrevista de Andy Morales en 'El Hormiguero' de este lunes. Así, el intérprete gaditano rompería su silencio después de que su compañero de dúo airease los trapos sucios de su relación de más de 20 años para presentar su primer sencillo en solitario.