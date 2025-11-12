Paula Vázquez irrumpe en 'La Revuelta' con este regalo y rechaza dárselo a Broncano por una delicada razón

Paula Vázquez ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes para presentar 'Hasta el fin del mundo', el nuevo reality de aventura de TVE que llegará a La 1 este miércoles 12 de noviembre. Y si bien tenía pensado promocionar su nuevo programa en la cadena incluso con el regalo que había llevado para David Broncano, la presentadora se ha arrepentido finalmente, confesando su desconfianza en el humorista.

"Enhorabuena qué programón, un 20% por el amor de Dios… Cómo fue ese plano secuencia eh… Se me caía la baba", ha comenzado confesando la presentadora para felicitar al presentador por su histórico dato conseguido este lunes gracias a la visita de Rosalía, con la que logró firmar un 20,4% de share y 2.706.000 espectadores. Ha sido poco después cuando ha desvelado, entusiasmada, el regalo especial que traía para él.

Paula Vázquez se niega a entregar su regalo a David Broncano: "Prefiero que me pregunte cuánto follo"

Tras sacar de su bolsa un cuaderno tapizado cubierto de cadenas, Paula Vázquez ponía en contexto a David Broncano sobre la importancia de su regalo. "Cada cinco día yo esperaba a los concursantes con este libro de firmas, eso quiere decir que en cada hoja está escrito el ganador de cada etapa y el ganador o ganadora del programa", ha anunciado la comunicadora.

Literal que el programa es con Paula Vázquez hasta el fin del mundo #LaRevuelta pic.twitter.com/FqjCNwo8wL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2025

Y según explicaba que en el escrito se encuentra destripada toda la temporada de 'Hasta el fin del mundo', vacilaba al presentador asegurando que nunca podría leerlo debido a las cadenas. Sin embargo, sin apenas esfuerzo, el humorista ha terminado deshaciendo las cadenas según hablaba con la invitada, haciendo que la presentadora entrase en pánico.

"Te pido disculpas porque lo has traído con la mejor de las intenciones y te estoy boicoteando", lamentaba el conductor de 'La Revuelta' entre risas mientras Paula Vázquez se agarraba al libro para apartarlo de su alcance. "Me han dicho que no confíe en ti", añadía la comunicadora según trataba de proteger el documento con su cuerpo.

Mientras tanto, el presentador continuaba tratando de hacerse con el regalo que Vázquez ha terminado arrebatándole. "Que no", respondía tajante la invitada. "Prefiero que me pregunte cuánto follo, te lo digo de verdad", ha confesado entre risas del público, platándose ante el humorista e incluso atreviéndose a lanzarle un recado de cara a su gran estreno de este miércoles por la noche.

"No te entretengas mucho, que sino la gente se tiene que quedar hasta el final...", le ha pedido Paula Vázquez a su telonero, instándole a que respete los horarios del access prime time. "Haz el programa mañana corto David" sugería entonces Ricardo Castella de fondo. "No va a poder ser corto porque mañana viene Lucas, de Andy y Lucas", ha bromeado David Broncano sumiendo en risas incluso a la presentadora.