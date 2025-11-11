Yolanda Ramos concursa en 'Hasta el fin del mundo' y se postula para las Campanadas con este rostro de TVE

'Hasta el fin del mundo', el nuevo reality de aventuras de La 1, se presenta como una de las grandes apuestas del curso. En el programa, seis parejas de famosos recorrerán América Latina sin utilizar aviones ni teléfonos móviles y con un presupuesto muy ajustado. La producción corre a cargo de Zeppelin (Banijay Iberia) y adapta un formato internacional de gran éxito, concebido para poner a prueba la resistencia, el ingenio y la convivencia en situaciones límite.

La dinámica de la competición se estructura por etapas: cada pareja debe avanzar por tierra o mar hasta un punto de control donde registrar su llegada. Ese orden determina la posición de salida en la siguiente fase. En cada tramo, los participantes tienen que gestionar su dinero, buscar transporte, encontrar dónde dormir e incluso trabajar si se quedan sin recursos. La grabación ha durado dos meses y el estreno en el prime time de La 1 será este miércoles 12 de noviembre, tras 'La Revuelta'.

El casting reúne perfiles muy variados, desde rostros televisivos a cantantes, actores y creadores digitales. Entre las parejas participantes figuran Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, Jedet y Andrea Compton, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, NIA y J Kbello, así como Aldo Comas y José Lamuño. La mezcla de personalidades garantiza choques, momentos emotivos y decisiones estratégicas que marcarán el desarrollo del viaje.

En este grupo destaca también la queridísima Yolanda Ramos, que participa junto a su sobrina Ainoa Olivares Ramos. La actriz y humorista aporta su experiencia, espontaneidad y su particular mirada cómica, capaces de convertir cualquier contratiempo en un momento memorable. Con una trayectoria consolidada en televisión y cine, Yolanda Ramos se enfrenta aquí a un desafío distinto: una aventura física y emocional que combina el esfuerzo real con el vínculo familiar que la une a su compañera de ruta en un viaje al que ha calificado de "milagroso". Hablamos de todo ello y más en esta entrevista en exclusiva en El Televisero.

Yolanda Ramos, ¿qué tal ha ido 'Hasta el fin del mundo', el nuevo reality de TVE?

YOLANDA - Para mí este programa ha sido milagroso, muy guay.

¿Y por qué os ha removido tanto?

YOLANDA - Nos ha removido porque hemos hecho muchos kilómetros, que era imposible hacerlos de otra manera. Estaba prohibido volar, no podías ir volando. Entonces, estar 24 horas en un autocar sin móvil, dices: "¿Y ahora qué hago?", "Solo me queda pensar". Te pongas como te pongas, solo te queda pensar.

Que es quizá la asignatura pendiente de España y del mundo

YOLANDA - Del mundo, sí. Antes he comentado que fuimos a un poblado indígena y ellos tenían móvil. Y nosotras no. Concentrarte en el ahora no es tan fácil.

Este reality llega en un momento en el que La 1 está imparable en audiencias, ¿por qué crees que está triunfando tanto Televisión Española?

YOLANDA - Yo creo que han abierto las miras y es que nos merecemos eso los contribuyentes. Yo creo que ya era hora. Se pensaba que el público de Televisión Española era gente mayor que no tenía nada que hacer y es una cosa totalmente equivocada, no sé de dónde salió. La 1 pertenece a Televisión Española y para mí es una de las mejores teles, por no decir la mejor televisión de toda la parrilla, o sea, la mejor cadena.

En este reality hay una serie de nombres que son espectaculares. ¿Quién te ha sorprendido más de tus compañeros?

YOLANDA - Mi sobrina, que es única. Rocío Carrasco no me ha sorprendido, pero es una tía súper generosa, súper buena amiga y luego es que en este programa ganas amigos. A Andrea Compton no la conocía y lo mismo. Los que no conocía me han sorprendido para bien y los que conocía para mejor.

Llegan muy prontito las Campanadas.. Todas las cadenas tienen elegida a su dupla de presentadores. ¿Te gustaría darlas en TVE? ¿Y con quién?

YOLANDA - Sola, para cobrar más (bromea). Yo elegiría a Marc Giró. Nosotros dos... yo creo que vemos las Campanadas desde el mismo punto de vista.

Sería una auténtica locura. No sé si acabaríais tomando las uvas o no...

YOLANDA - Sí, nos daría mucha risa. Además, a mí me da miedo porque siempre tengo la sensación, que le pasa a mucha gente, de que se te puede ir por el otro lado una uva.

Pues con vosotros, podría ser.

YOLANDA - La cultura de meterte una cosa redonda, muy rápida, que puede caer en la tráquea, no sé quién se la inventó... (risas)

¿Cuál ha sido la noticia que más te ha sorprendido a la vuelta de 'Hasta el fin del mundo'?

YOLANDA - Hay cosas que me han alegrado, como la dimisión de Mazón un año después de lo ocurrido con la DANA de Valencia. Me encantaría que si a mí me tienen que despedir de algún sitio me dijeran: "¿Quieres irte o no?" Y yo dijera: "No, no me voy".

Y encima se ha pedido la baja médica.

YOLANDA - Pero ¿somos imbéciles? ¿Somos imbéciles este señor y yo? ¿Y todo el resto de los españoles?, porque es el mundo al revés. Y ahora que decimos del mundo al revés, la gente que dice yendo por países que están mucho peor, eso de: "Con que poquito son felices". Ni ellos, ni nosotros con poquito somos felices. Nosotros queremos, todos los seres humanos, movernos en la abundancia y en la compañía y qué nos traten bien. Y que haya dimitido este señor... pues me sabe mal porque está enfermo, pero al menos no está muerto.