RTVE presenta 'Hasta el fin del mundo' con Paula Vázquez: tráiler oficial, fecha de estreno inminente y seis parejas

RTVE ultima el lanzamiento de 'Hasta el fin del mundo', el reality de aventura extrema producido por Zeppelin TV y que presenta Paula Vázquez. En la rueda de prensa de presentación del formato, Sergio Calderón, Director de TVE, ha asegurado que el formato, aunque no tiene fecha de estreno aún, tendrá "estreno inminente" y ha subrayado que el proyecto "aporta riqueza a nuestra programación". Para presentar el programa, el ente público ha reunido a las seis parejas participantes en una rueda de prensa en la que ha estado presente El Televisero y en la que han aflorado anécdotas, sobresaltos y confesiones personales.

Durante el encuentro con los medios, Miguel Martín, director general de Zeppelin TV, ha recordado que la producción ha sorteado situaciones límite. "Hemos estado en un aeropuerto que se ha incendiado", ha desvelado. Paula Vázquez también ha añadido que no fue el único momento de tensión vivido: "A veces me llegaba un mensaje diciendo: 'Hemos tenido que desviar un poquito la ruta porque han puesto una bomba los indígenas'". Aun así, la presentadora se mostró profundamente agradecida a la experiencia: "Este programa ha sido como rejuvenecer. Se me han cumplido sueños que no sabía que tenía".

Paula Vázquez ha explicado a su vez que durante el reality, ella ha seguido una ruta distinta a la de los concursantes y se reencontraba con ellos periódicamente: “Cada cinco días, veía a los concursantes y veía su evolución”. Cabe señalar que en 'Hasta el fin del mundo' las 6 parejas han recorrido durante dos meses todo América Latina hasta llegar a ese fin del mundo, el punto más la ciudad más austral del mundo, ubicada en la Patagonia.

La transformación "milagrosa" de Yolanda Ramos y su sobrina Ainhoa

La primera dupla en aparecer en la presentación ha sido la formada por Yolanda Ramos y su sobrina Ainhoa Olivares. La actriz comparó la travesía con una peregrinación espiritual: “Respetando al camino de Santiago, esto sí que es un cambio interior. Ha sido un viaje milagroso”. La cómica ha profundizado en esa idea explicando que “a veces da rabia hablar de lo bueno que te ha pasado, pero esto ha sido un antes y después en mi vida, “hemos tenido un shock, no tanto por lo que hemos visto sino por lo que hemos vivido”.

Entre risas, también ha recordado momentos curiosos: “Nos quitaron el móvil, fuimos a una población indígena y ellos tenían móvil y nosotras no”. También ha explicado entre risas y como le caracteriza una anécdota sobre su cumpleaños: “En mi cumple estuvimos con una virgen buscando a Dios”.

Yolanda ha querido también hacer un guiño a la presentadora: “Paula Vázquez ha sido como ver a una virgen en la meta”. Además, ha compartido una reflexión sincera sobre la experiencia con su sobrina, siempre con su toque de humor característico: “Llevar a una niña de 20 años es un coñazo; yo quería también pensar en mí”.

Cifuentes y Alba Carrillo, la pareja más políticamente incorrecta de la edición

La siguiente pareja en aparecer en esta presentación ha sido la formada por el equipo naranja: Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, quienes han aportado algunas de las anécdotas más domésticas del viaje. “En mi aniversario me dejaron el teléfono tres minutos para felicitar a mi marido. Cumplíamos 37 años”, contó Cifuentes. Ambas bromeaban también con que eran las más organizadas del grupo, aunque no todo fue fácil. Cifuentes ha señalado que “hemos pasado penalidades pero siempre impecables. Nunca en mi vida pensé que iba a escalar y te da un subidón…”, ha añadido. La política ha confesado también lo más duro: “Dormir en camas que se movían y con fluidos”.

Sobre el choque social entre culturas, ha explicado que "todos sabemos que hay pobreza (en algunos lugares de Latinoamérica) , pero hemos visto miseria”.

Alba Carrillo, por su parte, ha señalado que su nula relación previa les ha ayudado: “Éramos la única pareja que no nos conocíamos y creo que ha sido bueno”. También ha remarcado lo que ha aprendido: “Hay gente que vive con tan poco… soy tan afortunada”. Y ha avanzado que la convivencia entre Cifuentes y ella dará que hablar: “Vais a ver a dos mujeres con mucho carácter”.

Jedet y Andrea Compton: vulnerabilidad y reivindicación

La tercera pareja en intervenir ha sido la de Andrea Compton y Jedet. La creadora de contenido ha recordado que su compañera pasó días complicados: “Jedet estuvo convaleciente durante muchos días”. De hecho, la actriz y cantante ha profundizado justo en el impacto emocional del viaje: “Me he pasado muchos buses llorando pensando que, al volver a España, tenía que hacer cosas que no me apetecen”. Con este mensaje, Jedet ha puesto en valor la importancia de las pequeñas cosas, destacando la importancia de la salud mental.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, entre risas y revelaciones

A continuación, las amigas Rocío Carrasco y Anabel Dueñas han sido la siguiente pareja en aparecer y han relatado un episodio divertido vivido durante la aventura: un conductor de autobús se negó a llevar a Carrasco porque creyó que estaba borracha. Ella misma pidió una prueba de alcoholemia para demostrar que solo tenía un fuerte dolor de cuello.

Por otro lado, Rocío Carrasco ha asegurado que esta experiencia ha sido “la mejor” de su vida y que le ha servido para reencontrarse consigo misma: “Sigo siendo la que fui”. Anabel Dueñas, por su parte, lo tiene claro: “Yo ya no quiero un móvil en mi vida”.

Nia Correia y J Kbello, arte "hasta el fin del mundo"

La quinta pareja, integrada por Nia Correia y J Kbello, ha sorprendido al revelar que la aventura les ha servido para componer juntos. “El 21 de noviembre sale "Dímelo, dámelo", una canción que hemos compuesto durante el programa”, desveló la cantante canaria. JK Bello lo ha descrito la aventura como un viaje revelador: “Ha sido el viaje de mi vida; he recuperado la fe en la humanidad”.

Aldo Comas y José Lamuño: libertad y contradicción

Por último, la pareja de actores Aldo Comas y José Lamuño han reflexionado sobre su propio proceso personal: “Yo venía muy chulito y muy viajado, y he sido libre. He vuelto aquí y ya no lo soy”, ha añadido el marido de Macarena Gómez.