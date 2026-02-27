Todo lo que se sabe de la segunda temporada de 'Más que rivales', la serie revelación de 2025

Tras arrasar en Estados Unidos, Australia, Canadá y más recientemente en España a través de Movistar Plus+, 'Más que rivales' ('Heated Rivarly') regresará antes de lo esperado con una segunda tanda de episodios. Así lo ha confirmado su creador Jacob Tierney, que además ha aclarado que esta nueva temporada seguirá la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov además de introducir a nuevos personajes.

Tras el desenlace de la primera tanda de seis capítulos, que se estrenó a finales de 2025, surgieron rumores sobre el posible nuevo rumbo de la serie en su segunda temporada, desvinculándose de sus protagonistas originales que han suscitado un fenómeno estos meses. Así, el creador de la ficción ha desvelado sus planes para continuar con esta adaptación de la saga literaria Game Changer, que aún tiene una séptima entrega pendiente de llegar a las librerías.

"Más que rivales' se centra en Shane e Ilya, pero sin duda habrá desviaciones hacia otros personajes del canon. No se puede contar la historia sin Scott Hunter, pero tampoco se puede contar sin Troy Barrett", ha explicado el creador en una entrevista para Los Angeles Times, asegurando que continuarán con la historia de amor central pero incluyendo otras tramas, haciendo referencia a un personaje de la saga que aún no ha aparecido en la ficción.

Confirmado por su creador : la segunda temporada de 'Más que rivales' se estrenará en abril de 2027

"Por mucho que aprecie lo apasionada e interesada que está la gente con la serie en este momento, la primera temporada funcionó porque confié en mi instinto y voy a volver a hacerlo", ha insistido el creador de la exitosa ficción, adelantando también que la segunda temporada, que él mismo ya ha escrito, llegará en abril de 2027.

La próxima tanda de episodios se centrará en The Long Game, el sexto libro de la saga literaria que recupera la historia de Hollander y Rozanov. A su vez, Tierney asegura que se tratará de otra temporada corta, con 10 episodios como máximo, sin discutir si esta novela en concreto que pretenden adaptar a continuación podría tener suficiente contenido para extenderse en dos temporadas, dando lugar a una tercera entrega.