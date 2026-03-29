Los 22 estrenos que ver todo este mes de abril en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+, HBO Max o SkyShowtime

Con la Semana Santa llega el mes de abril, y lo hace repleto de nuevos estrenos en todas las plataformas de streaming. De hecho, no hay ninguna que no tenga una serie potente con la que deleitarnos durante este primer mes primaveral. Llegan todo tipo de propuestas, desde acción, hasta comedia costumbrista, pasando por animación o thriller más moderno. Incluso series de corte juvenil. ¿Qué más podemos querer?

Por destacar alguna de ellas, ahí tenemos el nuevo spin-off de 'Yellowstone' que llega a SkyShowtime: 'Under Salt Marsh', que recupera dos de los mejores personajes de la serie original. También tendremos nueva temporada de 'Clanes', una de las grandes sorpresas de Netflix España en los últimos años. Y hablando de sorpresas de Netflix, ahí tendremos la quinta temporada de 'Machos Alfa', que llega solo cuatro meses después de la cuarta temporada. Así da gusto, ¿verdad? Pero, si en lo que estamos interesados es en los regresos, se estrenará una nueva aventura animada de 'Stranger Things', además de volver 'The Boys' con su temporada final, o el Lord Sith Darth Maul en su propia ficción en Disney Plus.

Además, podremos ver por fin la largamente esperada temporada 3 de 'Euphoria', con el regreso de Zendaya y Jacob Elordi; 'La nena', parte tres de la trilogía iniciada hace ya algunos años en Atresplayer con 'La novia gitana'; o la vuelta a Disney de 'Malcolm in the middle' con una nueva entrega en la que descubriremos qué fue de una de las familias más curiosas y alocadas de la televisión de comienzos de los 2000.

Under Salt Marsh

Sinopsis: Jackie Ellis, una ex detective reconvertida en profesora, hace un sorprendente descubrimiento que reabre las heridas de un caso sin resolver de hace tres años que le costó tanto su carrera como la confianza de su familia. Obligada a reunirse con su compañero Eric Bull, Jackie se ve arrastrada de nuevo a una investigación que sacudirá Morfa Halen hasta sus cimientos. Juntos, deberán enfrentarse a una comunidad atormentada por los secretos y fracturada por el dolor, antes de que la tormenta que se avecina borre las pruebas para siempre.

Nos encantan las series detectivescas con ese aroma a cine nórdico, ¿verdad? Si estás en nuestro bando, entonces disfrutarás (y mucho) con 'Under Salt Marsh', que tiene a Kelly Reilly ('Yellowstone') como protagonista. Claire Oakley, dirige y coescribe esta miniserie de seis episodios junto a Jonathan Harbottle y Nikita Lalwani. Además, hay que añadir que transcurre en Gales, y que hay una tormenta por ahí que va a hacer que nuestra protagonista las pase canutas. No estará sola. En el reparto la acompañan Rafe Spall, Naomi Yang, Jonathan Pryce, Brian Gleeson, Kimberley Nixon, Mark Stanley, Dinita Gohil, Dino Fetscher y Harry Lawtey.

"Ponerme en la mentalidad de una mujer que necesita descubrir qué le pasó a ese niño. Y que lo descubre. Y al final, hay algo de esperanza. Ella está embarazada, lleva un hijo en su vientre, así que está todo este tema de querer proteger algo, querer proteger a la comunidad, querer proteger esta tierra...", se sinceró Reilly en una entrevista para Hello! "Todo eso se prestaba a mis propios sentimientos de querer proteger a las personas que amo, y lo entendí".

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 2 de abril

Clanes (Temporada 2)

Sinopsis: Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

Luis Zahera se une a Tamar Novas y Clara Lago en esta segunda temporada de 'Clanes', una de las grandes series españolas de Netflix de 2024. Llega dos años después, pero llega, y como vemos en el tráiler, todo parece ser mucho más grande... y mucho más peligroso. Sí, vuelve a ser una serie sobre el narcotráfico, como tantísimas otras de Netflix. Pero sus protagonistas tienen un magnetismo diferente que ayuda a destacar este título por encima de otros. En su semana de estreno, fue la serie española más vista de Netflix en 28 países. No está nada mal, ¿verdad? Estos nuevos episodios están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez.

"Creo que durante el rodaje, como actores, al final tienes que intentar entender al máximo tu personaje, no juzgarlo nunca y justificarlo a muerte, pero es verdad que ahora, durante la promo, que al final, claro, te van haciendo preguntas, a mí sí me está gustando el reflexionar sobre ello, porque al final, como que hay un punto inevitable y nos lo han preguntado varias veces. "¿Pero no creéis que se está romantizando, de alguna manera, este contexto, este mundo?", contó Clara Lago en una entrevista para El Televisero. "Y creo que, efectivamente, como intérprete lo tienes que, no romantizar, pero lo tienes que entender".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de abril

Besos, Kitty (Temporada 3)

Sinopsis: La joven celestina Kitty se reencuentra con su novio a distancia en el mismo instituto de Seúl en el que estudió su difunta madre.

Spin-off de la célebre 'A todos los chicos de los que me enamoré', ya lleva tres temporadas esta nueva historia romántica situada en Corea del Sur. Basada en el universo literario creado por Jenny Han (autora también de 'El verano en que me enamoré') es uno de los mayores éxitos juveniles de Netflix. Valentina Garza se encarga de la serie en esta tercera temporada como showrunner, y vuelen Anna Cathcart como Kitty, Choi Min Young en el papel de Dae, Gia Kim como Yuri y Lee Sang Heon como Minho. "Esta temporada es diferente. Somos más mayores. Y tratamos con temas un poco más maduros, la verdad", afirmó uno de los actores principales, Anthony Keyvan, en una entrevista para Deadline.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de abril

Star Wars: Maul - Señor de las sombras

Sinopsis: Maul se alza de nuevo para liderar las facciones del hampa, conspirando para reconstruir su sindicato criminal y entrenar a un nuevo aprendiz en un planeta no tocado por el Imperio Galáctico.

Darth Maul puede que sea uno de los villanos más icónicos del cine... y de los más infrautilizados. Debutó en el icónico 'Episodio I: La Amenaza Fantasma', la primera de las precuelas de Star Wars, interpretado por Ray Park. El personaje moría al final de la película, cortado por la mitad por el personaje de Ewan McGregor. Pero la animación le resucitó, en la serie 'Clone Wars', dándole unas piernas robóticas y una nueva vida. Esta nueva serie de Disney quiere centrarse en él y cómo construyó su imperio criminal mientras trataba de vengarse del propio Imperio que le dio de lado. La producción ha sido creada por Sam Witwer, y cuenta entre el reparto de voces con el recién nominado al Oscar Wagner Moura.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 6 de abril

Este no es un misterioso asesinato

Sinopsis: Ambientada en los extravagantes años 30, reúne a artistas surrealistas de renombre mundial, incluidos los jóvenes Dalí y Magritte, que se encuentran atrapados en una lujosa mansión con un misterioso asesino en serie suelto.

Entre Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray o Max Ernst, ¿quién es el asesino? Una miniserie que reúne a los mejores artistas surrealistas en una mansión en la que ha ocurrido un asesinato al más puro estilo Agatha Christie. Christophe Dirickx, Matthias Lebeer y Paul Baeten son los creadores detrás de este Murder Mystery que, funciona tanto como homenaje como una reinvención de las reglas de este tipo de historias que tan divertidas son de ver. Entre el reparto encontramos al catalán Iñaki Mur, que interpreta a un joven Salvador Dalí.

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 7 de abril

Los testamentos

Sinopsis: Narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead. La serie sigue a dos adolescentes, Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los opulentos pasillos de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas dirigida por la tía Lydia, un lugar donde la obediencia se impone de manera brutal y siempre bajo el amparo de la fe— el vínculo que nace entre ellas se convierte en el catalizador que transformará su pasado, su presente y su futuro.

Os acordáis cuando, cada mes, se anunciaba una nueva temporada de 'El cuento de la criada', y pensábamos que nunca terminaba, ¿verdad? Pues ahora es de verdad, porque nos llega su secuela, 'Los testamentos', basado en la popular novela creada por Margaret Atwood, y que da un salto de varios años hacia el futuro. La protagonista es la actriz Chase Infiniti, una de las estrellas de la reciente ganadora del Oscar 'Una batalla tras otra', acompañada por la joven Luci Halliday.

"En realidad, no llegué a conocer a Elisabeth Moss hasta el final [del rodaje]", comentó Infiniti en una entrevista para People. "Pero, como que inmediatamente después de conocerla, me dio un gran abrazo y me dijo algo así como: 'Puedes con esto. Puedes con esto. ¿Vale? Puedes con ello".

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 8 de abril

The Boys (Temporada 5)

Sinopsis: En la quinta y última temporada, el mundo pertenece a Homelander y está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatra. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un ‘campo de libertad’. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los superhéroes. Kimiko no aparece por ninguna parte. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los superhéroes, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes.

Antony Starr y Karl Urban, que dan vida a Patriota y Carnicero, regresan una vez más en esta temporada final donde la suerte está echada. Ambos se enfrentarán en un desenlace colosal repleto de sorpresas. 'The Boys' es la gran serie de Prime Video, la que más fans le ha granjeado a la plataforma. Además, expande su universo con multitud de proyectos derivados, como la estupenda 'Gen V'. Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, tiene todos los elementos para ser uno de los grandes títulos de este 2026. "Probablemente habrá muchas más muertes en esta temporada. No hay ningún tipo de garantía sobre quién va a sobrevivir", afirmó el creador de la serie Eric Kripke, en una entrevista para Deadline.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 8 de abril

Errores épicos

Sinopsis: Dos hermanos muy incompetentes se ven obligados a trabajar para unos gánsteres... y acaban convirtiéndose en el dúo más desorganizado del crimen organizado.

Dan Levy, creador de la comedia 'Schitt's Creek' (que protagonizada junto a la recién fallecida Catherine O'Hara), une fuerzas con Rachel Benott ('I Love L.A') para esta nueva comedia de gángsters que estrena Netflix. Obviamente, tras ver el tráiler, podemos comprobar que el humor de Levi está intacto, y quizá incluso lo lleve un par de pasos más allá. Pero si hay algo importante en toda la promoción de esta serie, es la gestión del actor y director tras la muerte de su amiga O'Hara. "Recuerdo que en un momento dado le dije: 'Eres, en el sentido más estricto de la palabra, un icono'. Y ella, por supuesto, siendo tanto canadiense como católica irlandesa, rechazó cualquier tipo de cumplido por completo", comentó en una entrevista promocional para el medio canadiense Toronto Star.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 9 de abril

Malcolm: De mal en peor

Sinopsis: Malcolm y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de boda.

Toda una generación creció con las excentricidades de la familia de 'Malcolm in the middle', protagonizada por Frankie Muniz y Bryan Cranston. Han pasado ya 20 años del final de la mítica serie que emitía Disney Channel, y la plataforma Disney Plus ha decidido regalar a los fans una miniserie de cuatro episodios para contarnos qué fue de todos los personajes, y cómo están ahora, tantos años después. Por supuesto, vuelven todos los actores excepto Erik Per Sullivan, que daba al niño pequeño Dewey. Ha dejado la actuación y no quiere volver a un rodaje. Así que lo ha sustituido Caleb Ellsworth-Clark, con un parecido asombroso.

"Tengo mucha suerte de haber tomado distancia con Hollywood, porque me hizo apreciarlo todo más", se sinceró Frankie Muniz en una entrevista para US Weekly. "Me permitió hacer otras cosas y darme cuenta de muchas más cosas de mí mismo. Siento que me salvó la vida en el sentido de que empecé a disfrutar más de los pequeños aspectos de la vida, como ir de excursión [y] al supermercado, porque era fácil".

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 10 de abril

La nena

Sinopsis: Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería no ha terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Mariajo conoce su paradero, manteniéndolo en secreto incluso para el resto del equipo. La lucha contra La Red le arrebató demasiado y en un intento desesperado por recuperar el control de su vida dejó atrás la BAC.

'La Nena' es la adaptación televisiva de la tercera entrega de "La Novia Gitana" y se estrenará en Disney+ y Atresplayer el 12 de abril de forma simultánea. Una jugada que puede salir muy bien a ambas plataformas. Sobre todo gracias a las buenas críticas de las dos primeras entregas: 'La Novia Gitana' y 'La Red Púrpura'. Dirigida de nuevo por Paco Cabezas y protagonizada por Nerea Barros, esta nueva temporada lleva al personaje de Elena Blanco al límite. Con 8 episodios que adaptan este bestseller de Carmen Mola, es una de las series más esperadas de este mes de abril. "Lo más duro ha sido quitarme de la cabeza las expectativas de los lectores", dijo la protagonista en una entrevista para Onda Cero.

Plataforma: Disney Plus / Atresplayer

Fecha de estreno: 12 de abril

Euphoria (Temporada 3)

Sinopsis: Han pasado cinco años para los antiguos alumnos de East Highland High, y la vida para ellos ha sufrido serios cambios.

La serie de Sam Levinson cambió por completo cómo eran las ficciones juveniles. Elevó las apuestas y nos dio una primera temporada para el recuerdo, con un acabado visual portentoso. Además, consiguió que Zendaya rompiera por completo con su pasado Disney; lanzó la carrera de Jacob Elordi, Hunter Schaffer o Sydney Sweeney... y luego llegó la temporada 2 y la polémica, sobre todo por el comportamiento de Levinson durante el rodaje, o su insistencia en la sexualización de sus actrices. Esta temporada llega bastante tarde, pero al menos llega... y parece que estemos en una serie totalmente diferente. "Lo que normalmente me lleva ocho meses, lo hice en cuatro. Fue como rodad 8 episodios a la vez", confesó Zendaya en una entrevista para Variety.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 13 de abril

Margo tiene problemas de dinero

Sinopsis: Margo es una joven que ha abandonado sus estudios universitarios y aspira a ser escritora. Sin trabajo y madre soltera con apenas 20 años, es hija de una ex camarera de la cadena Hooter's y un exluchador profesional. Margo se verá obligada a salir adelante con su bebé recién nacido, una montaña de facturas y cada vez menos recursos para pagarlas.

Elle Fanning, que también participa como productora de la serie, se une a grandes nombres como Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer o Nick Offerman para este nuevo proyecto de AppleTV. A24 produce esta adaptación del bestseller escrito por Rufi Thorpe, y con David E. Kelly como creador. Uno de los títulos que va a marcar la temporada de premios, sin duda, el año que viene. "Tuvimos que sumergirnos un poco en OnlyFans. Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para poder ver cómo funciona la página", confesó Fanning en el festival SXSW. "Siempre me enfrento a un papel con cierta inquietud, porque nunca sé muy bien cómo voy a hacerlo", afirmó Pfeiffer en una entrevista para The New York Times.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 15 de abril

Beef (Temporada 2)

Sinopsis: Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer, lo que desencadena jugadas de ajedrez de favores y coacciones en el elitista mundo de un club de campo y su multimillonario propietario coreano.

Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny unen fuerzas como los protagonistas de esta nueva temporada de 'Beef' ('Bronca' en español), que contó en su primera temporada con Steven Yeun de protagonista. En esta nueva tanda de capítulos, tenemos a un reparto increíble, secundado por la ganadora del Oscar por 'Minari' Yuh-Jung Youn, y uno de los protagonistas de 'Parásitos', Song Kang-ho. Una de esas series esperadas por todos, y que sorprendió en la plataforma. Ahora las movidas y peleas llegan a un club de campo, y prometen muchas puñaladas traperas entre los personajes.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 16 de abril

Machos Alfa (Temporada 5)

Sinopsis: Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

Si hay una serie española que ahora le funciona a Netflix, esa es sin duda 'Machos alfa'. Protagonizada por Raúl Tejón, Fele Martínez, Fernando Gil y Gorka Otxoa, se ha convertido en un valor seguro para la plataforma. De hecho, nos llega solo cuatro meses después de haberse estrenado la temporada 4. Tanto esa como la nueva solo cuentan con seis episodios, pero esta producción tan rápida solo puede dar buenas noticias a la serie, porque hace que el público siga conectando de forma rápida con los personajes. Ya en esta pasada tanda de capítulos, las cosas se pusieron más serias entre nuestros protagonistas. Y parece ser que los nuevos capítulos seguirán ahondando en dichas tramas. Como, por ejemplo, el divorcio de Luis. Y ojo, que la sexta temporada ya está confirmada también...

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 17 de abril

Yo siempre a veces

'Yo siempre a veces' es la nueva serie de Movistar Plus+.

Sinopsis: Laura se quedó embarazada una semana después de conocer a Rubén, estando muy ciega de amor y de droga. Seis meses después de que naciera su hijo, Mario, ya se estaban separando y no precisamente de buen rollo. Un libro expedido en el registro civil dice que son una familia; sin embargo, Laura se hace cargo casi sola del niño. Lo hace con amor inmenso, fe, chispa y alegría, aunque a veces no tenga más ideas o herramientas para hacerse cargo de sí misma.

Creada por Marta Bassols y Marta Loza, esta nueva serie original de Movistar Plus+ está producida por Los Javis. Dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza, cuenta la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona. El rodaje ha tenido lugar en diversas localizaciones de Barcelona y de Berlín. La definen como un retrato generacional honesto y realista sobre las dificultades para madurar en la treintena, atravesado por la precariedad y las expectativas. Una comedia dramática sin tapujos, una serie que desmitifica la familia y la pareja perfectas como respuesta a las expectativas de una generación.

El reparto está encabezado por Ana Boga y David Menéndez. Además nos encontramos con Marta Bassols, Paco Tous, Belén Ponce de León, María de Medeiros y Diane Guerrero. Además, cuenta con Neus Asensi, Juani Ruiz y Jordi Vilches.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 23 de abril

Una nueva jugada (Temporada 2)

Kate Hudson vuelve para la segunda temporada de 'Una nueva jugada'.

Sinopsis: Eliza Reed, una fiestera reformada, debe demostrar que es una buena empresaria cuando sin esperarlo acaba a cargo del equipo de baloncesto profesional de su familia.

La nominadísima al Oscar este año Kate Hudson sorprendió a todos en 2025 con su serie de Netflix 'Una nueva jugada'. No solo gustó al público, sino que además hizo buenos números, y eso que a la plataforma se le suelen atragantar las series de comedia. En su primer fin de semana, la serie registró 9.3 millones de visualizaciones y entró en el Top 10 de 83 países diferentes. Un buen comienzo que hizo que Netflix anunciara la renovación al poco de estrenarse. Ahora regresa de nuevo con Kate Hudson al frente y, aunque no acabó de encontrar bien su ritmo, la presencia de la hija de Goldie Hawn es una fuerza de la naturaleza, y consigue venderte arena en el desierto.

"Cuando estás haciendo episodios de 30 minutos, los chistes son importantes pero a la vez tienes que encontrar un ritmo, respirar y conectarte con el papel. En definitiva, lo que buscas es que la audiencia se enamore de tu personaje además de disfrutar del humor. Eso es lo que hace funcionar esta historia", comentó la actriz para La Vanguardia.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 23 de abril

Half Man

Jamie Bell y Richard Gadd, protagonistas de 'Half Man' para HBO MAX.

Sinopsis: La serie sigue a los "hermanos" separados Niall y Ruben. Cuando Ruben, el "hermano" separado de Niall, aparece en su boda, se desata una explosión de violencia que nos catapulta al pasado y nos hace revivir sus vidas.

A lo largo de casi 40 años, desde la década de 1980 hasta la actualidad, Mitchell Robertson y Stuart Campbell interpretan a Niall y Ruben en su juventud, en una serie que explora los altibajos de la relación entre Ruben y Niall, desde que se conocen como adolescentes problemáticos hasta que son testigos de su ruptura como adultos. Con todos los momentos buenos, malos, terribles, divertidos, enfadados y desafiantes que se producen por el camino. La serie captura la energía salvaje de una ciudad en transformación, incluso de un mundo en transformación, y sondeará las profundidades de lo que significa ser un hombre. La serie ha sido creada, escrita y producida por Richard Gadd. ¿Y de qué nos suena ese nombre? Por ser el artífice detrás de la increíble 'Mi reno de peluche'.

En esta ocasión, Richard Gadd también protagoniza la serie junto a Jamie Bell ('Billy Elliott'). En esta ficción, se plantea la eterna pregunta: ¿qué es un hombre? O quizá más bien ¿qué te hace ser un hombre? Así que esperamos una buena dosis de drama de ese que te hace apartar la mirada... pero del que quieres saber más. "Sentí que era interesante explorar la masculinidad disfuncional, de dónde viene, y cómo evoluciona a lo largo del tiempo", explicó Gadd para GQ.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 24 de abril

El homenaje

Sinopsis: Adolfo Novak, patriarca de una de las familias más poderosas del país, convoca a su familia y allegados para celebrar su 80 cumpleaños. Entre brindis y sonrisas se ocultan décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y un fuerte deseo de venganza. La velada acabará saltando por los aires y desvelará una verdad que, cuando finalmente sale a luz, será mucho más inesperada y sorprendente que cualquier sospecha previa.

La serie póstuma de Eusebio Poncela (que iba a llamarse originalmente 'Matices') llega gracias a SkyShowtime, y con un reparto plagado de nombres increíbles como Luis Tosar, Elsa Pataky, Miriam Giovanelli o Juana Acosta. Se estrenarán los cuatro primeros capítulos y luego los cuatro siguientes a la semana posterior del estreno. Elsa Pataky y Sergio Cánovas son los productores ejecutivos, y Cánovas también es el director.

"El reto de dar vida a este personaje es que fuera creíble. Porque a mí no me han psicoanalizado nunca, por más que vaya a Argentina y tenga amigos allí", explicó Poncela en una entrevista para El Periódico. "Siempre he pensado que uno se lo soluciona solito, y así lo he hecho. No es que fuera prejuicioso con el tema de las sesiones, simplemente que no lo hacía. Así que estaba la dificultad añadida de que nunca lo había practicado".

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 23 de abril

Stranger Things: Relatos del '85

Sinopsis: Durante el crudo invierno de 1985, los personajes originales de 'Stranger Things' se enfrentan a nuevos monstruos y misterios paranormales que aterrorizan a su pueblo.

Sin duda alguna, la serie de 'Stranger Things' no solo es una de las más importantes de Netflix, sino de la historia reciente de la televisión (y el streaming). Con la resaca aún reciente de su última temporada que finalizó este pasado 1 de enero, era cuestión de tiempo el que tuviéramos nuevas historias situadas en el pueblo de Hawkins. Y, lo primero que podremos ver en la plataforma, es esta historia animada, que cronológicamente se sitúa entre las temporadas 2 y 3 de la serie original. Además, no solo contará con personajes nuevos, como la chica Nikki Baxter, interpretada por Odessa A’zion. Sino también nuevos enemigos como Vine Dog o Gourd Horde. El primero una especie de demoperro. El segundo, una calabaza poseída. Literalmente.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 23 de abril

Cochinas

Sinopsis: Valladolid, año 1998. Nines es un mujer conservadora, un ama de casa que se ve obligada a tomar las riendas de la familia cuando su marido se queda en coma. Eso implicada gestionar el negocio familiar: un videoclub en horas bajísimas en el que lo único que da beneficios es el alquiler de películas porno. Así que la solución será que el local se especialice en ello, convirtiéndose de paso en un epicentro de la liberación sexual tardía de buena parte del barrio, y de la propia Nines.

La dirección de 'Cochinas' tiene a tres mujeres a su cargo: Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago. Con Malena Alterio, Celina de Molina y Álvaro Mel, se trata de una serie diferente e irreverente. La ficción, presentada en el Festival de Málaga, nos lleva a la España de los años 90, con una ama de casa dispuesta a todo para salvar el negocio. Carlos del Hoyo, uno de los creadores de la maravillosa 'Señoras del (h)Ampa', está detrás de 'Cochinas'. "Empecé a leer los guiones y me fascinó. Es un personaje muy divertido, pero también muy humano", explicó Alterio en una entrevista para Los Lunes Seriéfilos.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 24 de abril

La casa de los espíritus

Sinopsis: Crónica de una saga familiar que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas.

Nicole Wallace y Alfonso Herrera son dos de los elegidos para encabezar el reparto de una nueva adaptación del clásico literario de Isabel Allende. Ya han pasado más de 40 años desde su publicación, es su novela más vendida y ha sido traducida a 42 idiomas. Además, en 1993 tuvo una adaptación con Meryl Streep, Glenn Close y Antonio Banderas en un reparto de lujo. Fernanda Urrejola, Francisca Alegría y Andres Wood son los showrunners encargados de esta producción de ocho episodios. La propia Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino ejercen como productoras ejecutivas.

"Pasamos por tantas diversas emociones que cada capítulo es muy cargado y sentimos que nos deja mucho cada capítulo. Siento que hay que tener como un respiro porque pasan tantas cosas, que yo siento que va a ser en ese sentido muy magnética", afirma Francisca Alegría, una de las showrunners, en una entrevista para la Agencia EFE.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 29 de abril

El fuego de la venganza

Sinopsis: John Creasy, que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático. Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca.

La novela 'Man on Fire' de A.J. Quinnell fue adaptada con mucho éxito en 2004, con Denzel Washington y Dakota Fanning como protagonistas. Más de 130 millones en taquilla (a lo que habría que sumar cerca de 123 millones en beneficio gracias a VHS/DVD) para una película con 70 millones de presupuesto. Dirigida por Tony Scott (director de 'Top Gun' y hermano de Ridley Scott), es una de las grandes películas de acción de comienzos de los 2000. Ahora gracias a Netflix tendremos nueva adaptación en formato serie (añadiendo el segundo libro del autor, 'The perfect kill'), protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II. "Obviamente es increíble en la acción, pero también es muy hábil para revelar esos pequeños espacios donde te deja entrar", comentó sobre el actor el showrunner Kyle Killen, en el evento especial de Netflix TUDUM.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 30 de abril

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