'Stranger Things' no termina: Netflix anuncia este spin-off de la serie tras su final que ya tiene fecha

Netflix lanza el primer avance de 'Stranger Things: Relatos del 85', el spin-off de animación de la célebre serie de los Duffer, y su fecha de estreno.

Netflix anuncia 'Stranger Things: Relatos del 85'.
Hace justo un mes que 'Stranger Things' se despidió para siempre de Netflix con la emisión de su último capítulo. No obstante, las historias del Upside Down no han terminado pues la plataforma prepara el estreno de 'Stranger Things: Relatos del 85', un spin-off de animación.

Hace unas semanas, Netflix ya confirmó que la historia creada por los hermanos Duffer contaría con una especie de precuela en formato de animación. Y es que esta nueva ficción estará ambientada en el invierno de 1995, es decir un arco temporal que se sitúa entre la segunda y la tercera temporada de la serie original.

Este lunes, Netflix ha lanzado el primer avance oficial de 'Stranger Things: Relatos del 85' y ha confirmado además cuándo se estrenará esta nueva serie del universo de la ficción. Será el próximo 23 de abril cuando vea la luz esta precuela de animación.

OnceMike WheelerWill ByersDustin HendersonLucas SinclairMax Mayfield y Jim Hopper serán algunos de los personajes que vuelvan en esta precuela de 'Stranger Things'. Eso sí, cabe decir que ninguno de los actores originales formarán parte de 'Relatos del 85', sino que serán otros actores los que pongan voz a los personajes.

Así, el nuevo elenco de 'Stranger Things: Relatos del 85' está compuesto por Brooklyn Davey Norstedt (Once), Jolie Hoang-Rappaport (Max), Luca Diaz (Mike), Ej Elisha Williams (Lucas), Braxton Quinney (Dustin), Ben Plessala (Will) y Brett Gipson (Hopper).

Así es 'Stranger Things: Relatos del 85'

Durante el crudo invierno de 1985, los personajes originales de "Stranger Things" se enfrentan a nuevos monstruos y misterios paranormales que aterrorizan a su pueblo.

