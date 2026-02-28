Los 8 estrenos de Netflix en marzo de 2026: de 'Vladimir' y 'Esa noche' a la nueva serie de los creadores de 'Stranger Things'

Netflix vuelve a demostrar un mes más que su catálogo es de los más interesantes de las plataformas de streaming. Y es que este marzo llega repleto de novedades, con diferentes propuestas para todos. Porque vamos a tener la nueva serie de un icono como es Rachel Weisz, que protagoniza 'Vladimir' junto al joven Leo Woodall, al que vimos en la serie 'Siempre el mismo día'. Pero es que también nos llegará lo nuevo de los hermanos Duffer, creadores de 'Stranger Things', que producen una de esas historias repletas de misterio con tintes de terror. También el regreso de 'One Piece', uno de los éxitos más recientes de Netflix, que adapta el popular manda de Eichiro Oda. Y 'Esa noche', la serie protagonizada por Clara Galle y Claudia Salas.

Pero es que en el terreno de películas, podremos ver la nueva comedia de Cesc Gay, con Carmen Machi y Javier Cámara de protagonistas. O el esperadísimo de los Peaky Blinders en una nueva historia que nos trae a Cillian Murphy dando vida otra vez a Tommy Shelby, acompañado de Rebecca Ferguson. Y con el creador de la serie, Steven Knight, volviendo a encargarse de todo. Algo para celebrar.

Estrenos de series

Vladimir

Sinopsis: Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse. Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas.

Basada en la novela de Julia May Jonas, sigue la historia de una escritora y profesora de la cual no sabemos su nombre (se refieren a ella como M), la cual está en un difícil momento de su vida: su carrera como escritora está completamente parada, nadie quiere acudir a sus clases, su hija se está alejando… ¿Y quién es la actriz que da vida a dicha profesora? Ni más ni menos que Rachel Weisz. "La serie explora temas relacionados con el deseo, la obsesión, la sexualidad y la lujuria. También se adentra en el mundo de las políticas de género en el campus y la cultura de la cancelación", explicó la actriz en TUDUM. Aparecerá en su vida Vladimir, un joven al que da vida Leo Woodall, que pondrá su vida del revés. Consta de 8 episodios, y solo por ver a Weisz de nuevo en una serie merece la pena darle una oportunidad.

Fecha de estreno: 5 de marzo

El asesino de TikTok

Sinopsis: En 2023, Esther Estepa, una mujer de 42 años, desaparece en Gandía tras un viaje en el que coincide con un creador de contenido en redes sociales. Ante la falta de respuestas, su familia y su entorno inician su propia búsqueda, reconstruyendo los últimos pasos de Esther a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales que permanecen disponibles incluso después de su desaparición.

La historia se articula a través de esa huella digital, convertida en una de las pocas fuentes que dan claridad sobre lo que ocurrió. Y es que este caso poca gente lo conoce. Pero es que había un asesino en serie que recorría España y nadie lo sabía. José Jurado Montilla era el nombre de un Tiktoker de viajes... y principal sospechoso de varios crímenes. De hecho estuvo en la cárcel durante casi 30 años (fue condenado a 128) por el asesinato de cuatro personas, aunque salino en 2013... y volvió a actuar. La serie documental está repleta de entrevistas a familiares, además de la reconstrucción de los últimos pasos de Esther a través de los vídeos, fotos y mensajes que quedaron archivados.

Fecha de estreno: 6 de marzo

One Piece: Rumbo a la Grand Line

Sinopsis: Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, toparán con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables.

El manga de Eiichirô Oda quizá sea el más famoso de los últimos veinticinco años. Ya no solo el manga, sino su adaptación en anime. 'One Piece' es inabarcable, y pese a ello, no solo no da muestras de agotamiento, sino que se está haciendo más grande que nunca. Su adaptación a live action gracias a Netflix tuvo una muy buena acogida por parte de los fans. Y ahora llega esa segunda temporada, de nuevo protagonizada por Iñaki Godoy. El nuevo reparto incluye a Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper, Charithra Chandran como Miss Wednesday, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Lera Abova como Miss All Sunday y Joe Manganiello como Mr. 0, entre otros.

Pero ha llegado con polémica esta segunda temporada, ya que el actor Taz Skylar compartió una imagen en sus redes que se volvió viral muy rápido: una con una máscara de oxígeno. "No bebí agua durante casi dos días. Y no comí durante tres. La máscara de oxígeno me mantiene despierto para poder seguir activándolo entre tomas. Una de las cosas más extremas que he hecho, con diferencia, para una escena", explicó el actor, afirmando que lo hizo para aparecer con el abdomen extremadamente marcado en varias escenas.

Fecha de estreno: 9 de marzo

Esa noche

Sinopsis: Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula y Cris , pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas protagonizan este thriller que nos llega de la mano de Netflix. Esta adaptación a la pantalla de la novela de Gillian McAllister, que publicó en 2021, viene con sorpresa al ser con reparto español, cuando la novela original es en inglés. "Se adapta el libro a una versión en español. Tres hermanas son de Pamplona y hacen un viaje a República Dominicana. Cada una de ellas tiene que solucionar algo y se pone sobre la mesa los límites hasta dónde los que estarían a llegar para cubrir a una hermana. Es un dilema. Empieza como comedia y luego entra en drama. Es un género diferente", contó Claudia Salas, a la que acabamos de ver en 'Salvador', en una entrevista para Vogue.

En un terreno más técnico, nos encontramos a Jorge Dorado y Liliana Torres como directores de los episodios, de una serie creada por Jason George, showrunner de la ficción, y que en su currículum cuenta con fenómenos como 'Narcos' o 'Into the Night'.

Fecha de estreno: 13 de marzo

Algo terrible está a punto de suceder

Sinopsis: La serie sigue a una mujer que, a punto de casarse, viaja a casa de los padres de su prometido, donde una serie de extraños sucesos comienzan a volverla paranoica.

Ojo a esta serie, que está teniendo muy poca publicidad, pero llega con unos nombres increíbles detrás. Es decir, está dirigida por Weronika Tofilska, la creadora de 'Mi reno de peluche'. Y está producida por los hermanos Duffer, los creadores de 'Stranger Things'. Ya solo con esos datos, merece la pena echarle un vistazo, ¿verdad? Camila Morrone es la protagonista de este thriller de terror, y está acompañada de Adam DiMarco, al que conocemos por ser uno de los protagonistas de la temporada 2 de 'The White Lotus'. Haley Z. Boston es la creadora, y habló sobre la serie en TUDUM. "Creo que el terror te permite explorar sentimientos tabú y darles más fuerza a todos estos miedos [...]. Mi enfoque natural se basa en los personajes, los diálogos y el humor, y luego lo infundo con un terror inquietante… Pienso: Quiero sentirme inquieta. Quiero sentirme aterrada".

Fecha de estreno: 26 de marzo

Estrenos de películas

Máquina de guerra

Sinopsis: Durante la etapa final de selección del Ejército de EE. UU., el entrenamiento de un equipo de élite se convierte en una lucha por la supervivencia contra una amenaza inimaginable.

Patrick Hughes, director de 'El otro guardaespaldas' o 'Los mercenarios 3', ha sido el elegido por Netflix para encargarse de esta nueva historia protagonizada por Alan Ritchson. Sí, os sonará por ser 'Reacher' en Prime Video. Una de esas nuevas estrellas del cine de acción que rebosa carisma y ganas de hacer cosas diferentes, siempre atadas a los clichés del género que tan bien se establecieron en la década de los 80. Pero lo más divertido es que no solo es acción, sino que 'Máquina de guerra' combina con ciencia-ficción, porque la amenaza a la que se enfrentan los soldados parece no venir de nuestro mundo.

Según Ritchson en una entrevista reciente para Collider, esta película es como ninguna otra que haya hecho la plataforma. "Va a ser probablemente una b... no. No. Probablemente no. Va a ser la película más grande que haya hecho Netflix nunca. Va a ser un monstruo. Es la cosa más molona que han hecho. Garantizado".

Fecha de lanzamiento: 6 de marzo

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa a un Birmingham bombardeado y se ve envuelto en misiones secretas de guerra, enfrentándose a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado y con los crecientes riesgos para el país.

Esta nueva entrega de 'Peaky Blinders' llegará primero a los cines el próximo 6 de marzo (en salas seleccionadas). Y, tras su paso por la gran pantalla, se estrenará en Netflix, buscando continuar el desenlace de la serie, y por qué Tom Shelby decide volver de su autoimpuesto exilio. En este caso, Cillian Murphy no es el único que regresa. Porque volveremos a ver a Sophie Rundle y Stephen Graham, que ha triunfado recientemente con su serie 'Adolescencia'. Además, la nueva película contará con las incorporaciones de Barry Keoghan, Rebecca Ferguson y Tim Roth entre otros. "Lo bueno de Peakyes que rodábamos una temporada, y luego tenía un año, dieciocho meses o dos años de descanso. Y es un regalo de personaje. Es implacable", contó Murphy para The Sunday Morning Herald. "Es agotador interpretarle".

Fecha de lanzamiento: 20 de marzo

53 domingos

Javier Gutiérrez, Javier Cámara, Alexandra Jiménez y Carmen Machi, protagonistas de '53 domingos'. / NETFLIX

Sinopsis: Tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Lo llevarán a un asilo de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.

Cesc Gay domina por completo la comedia española. Y, en este caso, se rodea de un reparto de nivel: Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez. Y, además, con una historia centrada en una familia y cómo aborda el futuro de su padre. ¿Residencia sí o residencia no? Obviamente eso dará pie a multitud de enfrentamientos familiares, con situaciones enrevesadas y discusiones de las que luego uno se arrepiente. Pero es que además, esta película es una adaptación de su obra teatral del mismo nombre que estrenó en Barcelona en 2020. "Estamos habituados a películas con protagonistas que dicen cosas superpotentes. Y la vida no va así", contó el director en una entrevista para El País.

Fecha de lanzamiento: 27 de marzo

