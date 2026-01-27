Netflix confirma la fecha de estreno de su nueva gran serie que reúne a actrices de 'Olympo' y 'Las Abogadas'

Un día después de lanzar el tráiler y nuevas imágenes de 'Salvador', la nueva serie de Luis Tosar y Claudia Salas; Netflix ha compartido las primeras imágenes de 'Esa noche', otra de sus ficciones para este 2026 que cuenta también con Claudia Salas como protagonista así como con Clara Galle ('Olympo') y Paula Usero ('Las Abogadas').

Además, la plataforma de streaming ha avanzado también que 'Esa noche' verá la luz el 13 de marzo de 2026. La ficción, basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister y producida por Txintxua Films S.L. para Netflix, ha sido creada por Jason George ('Narcos', 'Into The Night'), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal ('Intimidad', 'Amama').

Más información Del nuevo proyecto de Ana Garcés a la miniserie con José Coronado sobre la novela de Pérez-Reverte, entre lo nuevo de Netflix

Jason George también firma los guiones de 'Esa noche' junto a Lara Sendim ('Los renglones torcidos de Dios', 'El Inocente'), que además ejerce como productora creativa. La dirección está a cargo de Jorge Dorado ('Mindscape', 'The Head') y Liliana Torres ('Mamífera', 'Kimeres').

Así es 'Esa Noche', la nueva serie de Netflix

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.