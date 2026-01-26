La nueva serie de Netflix con Luis Tosar y Claudia Salas calienta su estreno: tráiler, imágenes y fecha de lanzamiento

Después de que este lunes Netflix haya dado a conocer todo su arsenal de estrenos para 2026, la plataforma también ha lanzado el tráiler final y nuevas imágenes de 'Salvador', la nueva serie protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas.

Cabe recordar que 'Salvador' llegará a Netflix el próximo 6 de febrero con el lanzamiento de sus ocho episodios. La ficción está creada por Aitor Gabilondo ('Patria') y cuenta con Daniel Calparsoro ('Asalto al banco central') como director de la misma.

'Salvador' es una serie dramática de acción en la que Luis Tosar se mete en la piel de Salvador, un padre y técnico de emergencias sanitarias que descubre que su hija, Milena (Candela Arestegui), pertenece a un grupo ultra, los White Souls, del que también forma parte Julia (Claudia Salas). La búsqueda de respuestas a raíz de una noche que cambiará su vida para siempre hará que se vea envuelto en una frenética espiral de violencia y caos. Tendrá que enfrentarse a la pregunta más compleja: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para descubrir la verdad?

Imagen de 'Salvador' / Fuente: Netflix

Luis Tosar y Claudia Salas encabezan su elenco artístico al que se suman Leonor Watling ('La vida breve', 'No me gusta conducir') en el papel de Carla, Fariba Sheikhan ('La Unidad') como Marjane, Patricia Vico ('Hasta el cielo: La serie') encarnando a la inspectora Martín, César Mateo ('La noche más larga') en el papel de Nacho, Candela Arestegui ('Valeria') como Milena, Alejandro Casaseca ('Malaka') dando vida a Max, Marcos Marini ('Hasta el cielo: La serie') como Isra, Richard Holmes ('Hasta el cielo: La serie') en el papel de Mateo, Lucas Ares como Tibu, Guillermo Lasheras ('A través de mi ventana') como Toni y Andrés Gertrúdix ('Un fantasma en la batalla') interpreta al abogado Dorado.

Así es 'Salvador'

Leonor Watling, Claudia Salas, César Mateo y Marco Marini en 'Salvador' / Fuente: Netflix

'Salvador' cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí.

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.