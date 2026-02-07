Quién es quién en 'Salvador' de Netflix: Descubre a los personajes de la nueva serie de Luis Tosar

Netflix ha estrenado este viernes 'Salvador', su nueva serie dramática creada por Aitor Gabilondo ('Patria', 'Yo, adicto') y protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas y que cuenta con un director con solvencia como Daniel Calparsoro ('Asalto al banco central').

'Salvador' es una serie dramática de acción en la que Luis Tosar se mete en la piel de Salvador, un padre y técnico de emergencias sanitarias que descubre que su hija, Milena (Candela Arestegui), pertenece a un grupo ultra, los White Souls, del que también forma parte Julia (Claudia Salas). La búsqueda de respuestas a raíz de una noche que cambiará su vida para siempre hará que se vea envuelto en una frenética espiral de violencia y caos. Tendrá que enfrentarse a la pregunta más compleja: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para descubrir la verdad?

Luis Tosar y Claudia Salas encabezan su elenco artístico al que se suman Leonor Watling ('La vida breve', 'No me gusta conducir') en el papel de Carla, Fariba Sheikhan ('La Unidad') como Marjane, Patricia Vico ('Hasta el cielo: La serie') encarnando a la inspectora Martín, César Mateo ('La noche más larga') en el papel de Nacho, Candela Arestegui ('Valeria') como Milena, Alejandro Casaseca ('Malaka') dando vida a Max, Marcos Marini ('Hasta el cielo: La serie') como Isra, Richard Holmes ('Hasta el cielo: La serie') en el papel de Mateo, Lucas Ares como Tibu, Guillermo Lasheras ('A través de mi ventana') como Toni y Andrés Gertrúdix ('Un fantasma en la batalla') interpreta al abogado Dorado.

Sinopsis de 'Salvador'

'Salvador' cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí.

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.

Conoce a todos los personajes de 'Salvador'

Luis Tosar es Salvador Aguirre

El actor Luis Tosar, uno de los más prolíficos de nuestro cine con películas como 'La deuda', 'La infiltrada' o 'Todos los nombres de Dios' vuelve a una serie de televisión tras 'Zorro' y 'Matices'. En 'Salvador' da vida al gran protagonista de la serie, Salvador, un técnico de ambulancias que antiguamente era médico y que entra en pánico al descubrir que su hija forma parte de los White Souls, los seguidores ultra del Real Madrid. Y que desde esa noche nada volverá a ser igual en su vida buscando muchas respuestas de por qué su hija acabó en esa banda.

Claudia Salas es Julia

La actriz Claudia Salas, a quién hemos podido ver en 'Élite', 'Furia' o 'La Ruta' interpreta en 'Salvador' a Julia, una militante del grupo de extrema derecha White Souls y gran amiga de Milena, la hija de Salvador. Es uno de los personajes más importantes de la trama y que puede dar un vuelco a toda la investigación de la policía y del propio Salvador.

Leonor Watling es Carla

La actriz y cantante Leonor Watling es otra de las grandes protagonistas de 'Salvador' tras haber participado en series como 'Vivir sin permiso' o 'La vida breve'. En esta ficción de Netflix interpreta a Carla, una de los miembros más veteranos de la banda neonazi y que será otro de los personajes clave de la trama.

Fariba Sheikhan es Marjane

La actriz española de origen persa, Fariba Sheikhan, a quién hemos visto en series como 'El secreto de Puente Viejo', 'La unidad' o 'Furia' da vida en 'Salvador' a Marjane, la compañera de Salvador en la ambulancia y una de sus grandes amigas que tratará de hacerle ver que va por el mal camino.

Patricia Vico es la inspectora Martín

La actriz Patricia Vico, reconocida por sus papeles en 'Hospital central' o 'Asalto al banco central' interpreta a la inspectora Sonia Martín. Es la encargada de la investigación a los White Souls y con quién Salvador tratará de descubrir toda la verdad sobre la banda y sobre su hija.

César Mateo es Nacho

El actor César Mateo, a quién actualmente también vemos en 'Pura Sangre' se mete en la piel de Nacho, otro de los componentes de los White Souls. Es el novio de Milena, la hija de Salvador, y en su día a día se dedica a vender casas.

Candela Arestegui es Milena Aguirre

La intérprete Candela Arestegui, a quién conocimos en 'Los años nuevos' interpreta en 'Salvador' a Milena Aguirre, la hija de Salvador, que trabaja como camarera y es miembro de los White Souls.

Alejandro Casaseca es Max

El actor Alejandro Casaseca, a quién hemos podido ver en numerosas series como 'Nos vemos en otra vida', 'La caza. Monteperdido' o 'El Internado' da vida a Max, uno de los líderes de los White Souls y tío de Nacho. Trabaja como profesor de historia en un instituto.

Marco Marini es Isra

El actor Marco Marini, a quién hemos visto en otras series de Daniel Calparsoro como 'Asalto al banco central' o 'Hasta el cielo' da vida a Isra, otro de los miembros de los White Souls.

Richard Holmes es Mateo

El actor Richard Holmes, a quién hemos visto en 'El cuco de cristal' o 'La sombra de la tierra' da vida a Mateo, vecino de Salvador y Milena y que forma parte de los White Souls siendo su comunity manager.

Lucas Ares es Tibu

El joven intérprete Lucas Ares da vida en 'Salvador' a Tibu, otro de los miembros de los White Souls.

Guillermo Lasheras es Toni Calzado

El actor Guillermo Lasheras, conocido por la saga de 'A través de mi ventana' y de otras ficciones como 'Desaparecidos' o 'Las del hockey' da vida a Toni Calzado, el enfermero de la ambulancia en la que trabaja Salvador.