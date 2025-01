La serie española que se ha colado en el ranking mundial de ficciones más vistas de Netflix

Netflix este enero de 2025 nos ha dado un buen puñado de nuevos estrenos que han dominado la conversación en redes. Por supuesto tenemos que hablar de la segunda temporada de 'El juego del calamar'. Aunque se estrenó a finales de diciembre, cuando más ha explotado ha sido en este mes de enero. Semana tras semana va añadiendo números a sus ya espectaculares datos. Esta semana última ya ha añadido 13,2 millones de visualizaciones, que ya se sitúa en 165,7 millones de visualizaciones, colocándose como la segunda serie de habla no inglesa más vista de la plataforma. Solo por detrás de su primera temporada. Y superando por mucho a su rival, la española 'La casa de papel'.

Pero hablando de series españolas, aunque no en el mismo nivel que la ficción de Álex Pina, tenemos que comentar la nueva temporada de 'Machos Alfa'. La serie creada por los hermanos Caballero -los creadores de 'La que se avecina'- estrenó sus nuevos capítulos este mes de enero y, pese a que su primera semana no consiguió entrar en el top 10 de Netflix, sí que lo ha conseguido esta tercera temporada. Así que sigue demostrando que los machirulos más famosos de la ficción española tienen cuerda para rato. Sus datos, aunque no espectaculares, le han servido para colarse entre las series de habla no inglesa más vistas en Netflix.

2.600.000 visualizaciones

15.100.000 horas vistas

Número 1 en España

Top 10 en 15 países

'Machos alfa' consigue colarse en el top10 de Netflix.

Pero es que además, en España han entrado en el top10 de series más vistas las dos anteriores temporadas. ¿Conseguirá esta nueva tanda de episodios superar el récord de la primera temporada, que acumula ya un total de 14 semanas en nuestro top10? La segunda lleva nueve semanas, por lo que es un récord que puede conseguirse, aunque a finales de enero llega una competencia muy fuerte. Estamos hablando de la nueva temporada de 'La chica de nieve: el juego del alma', que promete arrasar con todo.

No es la única serie que ha tratado de hacerle sombra a 'El juego del calamar' esta semana. En el número 2 del global se ha colocado la serie anime 'Sakamoto Days', adaptación del manga de Yuto Suzuki, siendo número 1 en 5 países, y top10 en más de 60. Aunque sus números son más difíciles de medir, ya que estrena un episodio a la semana. De todos modos, la competencia va siendo cada vez más fuerte, ya que la serie coreana ya lleva un mes en Netflix. ¿Quién será la primera en desbancarla?

Así es la temporada 3 de 'Machos Alfa'

Los 'Machos Alfa' descubrirán nuevos conceptos contrarios al feminismo como la machosfera o los incels. Santi entenderá que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso y, por otro lado, Raúl se enfrentará a la anarquía romántica que practica Luz mientras se adapta a las tradiciones religiosas que han llegado a su vida.

Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez retoman sus papeles protagonistas junto a Raquel Guerrero, María Hervás, Kira Miró y Paula Gallego. También tenemos los nuevos fichajes de Marta Hazas (‘Velvet’), Paloma Bloyd (‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Perdona si te llamo amor’), Jon Kortajarena (‘Alta mar’, ‘El Inmortal’) y Macarena Gómez (‘Sagrada Familia’, ‘30 monedas’).