El duro comunicado de Álex de la Iglesia ante la cancelación de su serie ’30 monedas’ en Max

Malas noticias para los fans de ‘30 monedas‘. Y es que HBO Max, que a partir de este martes se reconvierte en la nueva plataforma Max, ha decidido cancelar la serie creada por Álex de la Iglesia tras dos temporadas. Una noticia que no ha gustado nada al realizador. De hecho, el propio Álex de la Iglesia ha dejado claro que hará lo «imposible» por sacar adelante la tercera temporada de la ficción.

Y es que los guiones de la tercera temporada ya estaban escritos. Por eso, el hecho de que Max haya decidido no aprobar la ficción por una nueva tanda de capítulos, dejando a la serie sin final ha cabreado a su propio creador y director.

«No se renueva 30 monedas. Los capítulos de la última temporada están escritos. La historia fue concebida desde el principio como una trilogía«, ha confesado el propio Álex de la Iglesia en su cuenta de «X». «Voy a hacer lo imposible por terminarla», añade el cocreador de la ficción junto a Jorge Guerricaechevarría.

No se renueva 30 monedas. Los capítulos de la ultima temporada están escritos. La historia fue concebida desde el principio como una trilogía. 30 monedas es parte de mi vida. Voy a hacer lo imposible por terminarla. #30Coins #30Monedas — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) May 20, 2024

En este sentido, hay que recordar que desde su estreno a finales de 2020 en HBO, el realizador bilbaíno habló en todo momento de una trilogía. Se trata de una serie que cuenta lo que ocurre dos mil años después de que Judas traicionara a Jesucristo por 30 monedas de plata. Una de ellas aparece en un pueblo remoto de España, desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a la raza humana.

Hay que decir que la segunda temporada de ’30 monedas’ se estrenó el pasado mes de octubre, tres años después del estreno de la primera, que fue todo un éxito incluso en EEUU. Una segunda temporada que amplió horizontes con la entrada en escena de una estrella internacional como Paul Giamatti.

«Es la serie más compleja que se ha rodado en España», llegó a decir Álex de la Iglesia. «Nunca antes me he visto en una producción tan difícil, apasionante, divertida, imposible. He disfrutado mucho y estoy tremendamente orgulloso del resultado», añadió el también productor de la ficción.

A la espera de conocer el futuro de ’30 monedas’ tras esta declaración de intenciones de Álex de la Iglesia por acabar la ficción; el productor y realizador tiene varios proyectos en marcha. En postproducción se encuentra la miniserie ‘1992’, protagonizada por Paz Vega y Marian Álvarez, para Netflix. Y como productor tiene pendiente también el estreno de ‘Santuario’ para Atresplayer; y el largometraje «Anatema», tercera película para el sello The Fear Collection en Prime Video, dirigida por Jimina Sabadú.