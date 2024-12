Álex de la Iglesia nos da las claves de '1992', su nueva serie sobre la Expo para Netflix

La Exposición Universal de Sevilla en 1992 fue un gran acontecimiento, tanto nacional como internacional, sin precedentes. En España, este evento volvía a situar al país a la vanguardia del planeta. Sin embargo, no todo salió lo bien que se esperaba. Meses antes de que diera la Expo diera el pistoletazo de salida, se produjo el naufragio de la réplica del Nao Victoria, la embarcación con la que Elcano dio la vuelta al mundo, y de la que tuvo que ser rescatada una actriz que estaba bajo el disfraz del icónico Curro, la mascota del evento.

Otro gran disgusto para los organizadores fue el incendio del Pabellón de los Descubrimientos, tan solo dos meses antes de la inauguración de la muestra y que dejó prácticamente siniestro el que que iba a ser uno de los cinco edificios clave de la Expo. Las llamas arrasaron no solo los cimientos de los mismos, sino todo su contenido, en un incendio que se prolongo hasta tres horas. Todos estos elementos dieron lugar en su día a teorías conspiranoicas, que ponían en duda lo que realmente estaba sucediendo.

Todo ello ha servido de inspiración a Álex De la Iglesia y Pokeepsie Films para crear la nueva serie de Netflix, '1992'. Un thriller contemporáneo con tintes nostálgicos, en el que un asesino en serie está matando a personas relacionadas con la Expo de Sevilla '92, dejando en cada uno de los cadáveres calcinados un pequeño muñequito de Curro. Hablamos en exclusiva con el director de la serie en El Televisero y nos cuenta todos los secretos de la historia.

¿De dónde te viene la inspiración para crear esta serie, '1992'?

ÁLEX - Bueno, en principio yo creo que tiene mucho de cine de terror clásico. Es una historia de suspense porque hay unos crímenes y hay que averiguar quién es el culpable, pero también es una historia de terror en el sentido de que el monstruo ya aparece en el primer episodio. El súper monstruo, que a mí me remite al 'Jorobado de Notre Dame' o me remite a 'Los crímenes del museo de cera', sobre todo 'Los crímenes del museo de cera', o 'El fantasma de la ópera'. Hay un lugar tenebroso, hay un lugar misterioso, que en este caso es la Expo o lo que queda de ella, y ese ser que vive y que habita en las ruinas. Es un clásico. Cuando me lo propusieron, me di cuenta de que íbamos a estar hablando de algo que ocurrió hace un tiempo determinado, en este caso, 30 años. Y lo primero que pensé es que el espectador tenía que reconocer claramente esa época. El espectador de pronto tenía que decir "entiendo dónde ocurre, entiendo qué pasó aquel año". Eso ayudó un montón a la hora de representar imágenes en la cabeza del público. Y por eso elegí la Expo y por eso elegí 1992 como año.

Los años 90 fueron una época de excesos en todos los ámbitos de España…

ÁLEX - Exacto, eso está muy bien visto, la verdad. Es exactamente lo que pasaba, la sensación de descontrol, de que no controlabas lo que ocurría, todo era apabullante, de pronto se iba a celebrar una especie de exposición al mundo entero, donde íbamos a presentar la nueva España. Y eso te generaba bastante estrés. Yo recuerdo decir "Ya lo haremos bien", "Se va a enterar todo el mundo", "Va a venir todo el mundo", "Van a venir los reyes de Inglaterra, va a venir Lady Di, va a venir Elton John", "Que van a venir absolutamente todas las personas ilustres del mundo y se acercarán a Sevilla". Y pensabas "¿Lo haremos bien?" Y de pronto, boom, se hunde un barco. Y dices "¿Qué ha pasado?", "¿Cómo es posible?" Y después se incendia un pabellón. Entonces, antes de que empezara, recuerdo que a mí me daba una sensación de complot, de confusión, de no controlarlo, de que estaban pasando cosas que yo no entendía o o que se me ocultaban. Y, bueno, desde el punto de vista de la ficción, porque ahora la Cartuja es un sitio maravilloso, no es como yo lo pinto. Ahora, de pronto, descubres que no concretamente en la Expo, pero sí en la época había mucha información que desconocíamos. Y eso es perfecto para el thriller.

¿Cómo has trabajado para entrelazar la realidad del 92 con la ficción?

ÁLEX - Bueno, eso es lo interesante, que es que en aquello parecía que había alguien detrás. Probablemente fue todo una triste casualidad o, sencillamente, un accidente. A mí me daba la impresión de que había alguien detrás. He construido una historia a partir de eso. Una historia de ficción, ya te digo. Lo que no es ficción es que, efectivamente, en 1992 empezamos a vivir un tipo de España y un tipo de relación con el sistema que descubría que había degradación, que había una corrupción detrás. Es lo que cuenta la historia desde el punto de vista de una mujer que intenta averiguar también por qué ha muerto su marido, por qué de pronto ha muerto y además ha muerto por una triste casualidad, porque estaba al lado de su negocio, el negocio de su marido estaba al lado de otro, que era al que querían asesinar. Ese cúmulo de desgracias va generando esa sensación de misterio y de qué hay detrás un culpable.

¿Crees que todavía queda mucho por contar de aquella época?

ÁLEX - Y de esta. No creo que haya diferencias. Creo que siempre somos los mismos con diferentes máscaras.

Yo creo que como en esta tenemos las redes sociales parece que como que sabemos más.

ÁLEX - Lo que sí es cierto es que ahora con las redes sociales estamos viviendo un momento democrático en el que de pronto todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede lanzar sus teorías, y eso es bueno y en algunos casos, malo. Pero, sobre todo, es bueno. No creo esa visión fatalista de Internet, no es la mía. Yo he conocido a muchísima gente que ahora son mis amigos gracias a Internet y me he enterado de muchas cosas gracias a Internet y sí, de acuerdo, hay muchos casos de fake news, pero también hay muchos casos de información real, que te llega más rápido que nunca.

Esto de la desinformación en redes sociales lo hemos visto hace poco con lo ocurrido en Valencia por la Dana…

ÁLEX - Hombre, yo creo que ahora que hay muchos informadores y provienen de diferentes lugares, necesitamos que haya líderes o informadores profesionales que filtren la información. Y nosotros deberíamos saber dónde buscar esa información.

Unos de los grandes protagonistas de la serie son los efectos especiales, como por ejemplo, la lluvia. ¿Qué has querido transmitir?

ÁLEX - Llueve, hay una tempestad. Genera una sensación, primero, de inseguridad. La lluvia, aparte de convertir las acciones más dramáticas en el sentido de que es como una especie de lágrimas, no deja de ser todo el rato lloviendo, es como todo el rato llorando. Y de una manera inconsciente eso te penetra y entiendes las situaciones de otra manera. Y cuando entras en un interior, te encuentras más a gusto y más acogedor. También forma parte de un clásico, es un lugar común, solamente me faltaban truenos. Es un clásico de las historias de suspense. La famosa tormenta que mete a todos los personajes en un entorno siniestro donde ocurre todo.

¿Por qué se decidió introducir el tema del alcoholismo con el personaje de Fernando?

ÁLEX - Otro elemento de inseguridad. Lo interesante como narración es que tú sientas que el protagonista no las tiene todas consigo. O sea, que lo que ve puede que no lo esté viendo, puede que sea parte de su imaginación. Quiero decir, también es parte de un clásico del terror que es ' Un hombre lobo americano en Londres'. La idea de "yo lo que estoy viendo, no estoy seguro si lo estoy provocando yo mismo". Entonces, el que fuera un exalcohólico o un alcohólico cuando retoma la bebida, hace que el personaje y la audiencia lo interprete como que no sabes bien hasta dónde empieza la ficción y la realidad. Eso es muy bonito para la historia.

¿Por qué dirías que debemos ver esta serie, '1992'?

ÁLEX - Yo creo que es diferente a lo que normalmente vemos. Y al mismo tiempo tiene mucho de cine clásico. Ya te digo, tiene mucho que ver con 'Los crímenes del Museo de Cera' o 'El Fantasma de la Ópera'. Y también con 'True Detective' o 'Zodiac', salvando las distancias, porque 'Zodiac' es espectacular.

Muchísimas gracias

ÁLEX - A ti. Gracias